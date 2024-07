Zampata di Leclerc a Spa, pole di rabbia per la Ferrari

Ascolta ora 00:00 00:00

Un meteo incerto tipico delle Ardenne di questo periodo, ci ha confezionato un sabato di qualifiche sul circuito di Spa Francorchamps carico di pathos, adrenalina e colpi di scena furibondi. Max Verstappen è stato penalizzato di dieci posizioni in griglia per la sostituzione della power unit, altrimenti il leader del mondiale avrebbe firmato l'ennesima pole position della stagione, invece sotto alla pioggia esce fuori il talento di Charles Leclerc che grazie alla mescola intermedia porta la Ferrari numero 16 davanti a tutti. Il monegasco fredda anche un redivivo Sergio Perez, che domani scatterà sempre dalla prima fila.

Q1 combattuto, ma senza sorprese

Le monoposto si scatenano su una pista bagnata, ma che si asciuga a vista d'occhio. Dopo i primi passaggi, i tempi migliorano da un minuto o da un giro all’altro, e alla fine è di Oscar Piastri (uno dei più veloci delle prove libere) su McLaren a stampare il tempo più rapido davanti a Gasly con la Alpine e a Verstappen. Le Ferrari non brillano particolarmente, a causa di una gomma nuova che non riesce a entrare in temperatura: Sainz quinto e Leclerc sesto. Eliminati senza recriminazione: Hulkenberg, Magnussen, Tsunoda, Sargeant, Zhou.

Q2, Verstappen fa il vuoto

Max Verstappen si esalta sui tracciati viscidi, umidi e anche stavolta ha dimostrato di essere un asso con queste condizioni. Il pilota orange stampa il crono più veloci firma un giro di 1:53.837, sfruttando il secondo run. Alle sue spalle Lewis Hamilton, altro specialista, e George Russell, entrambi su Mercedes. Come nel Q1 ha dominato l'incertezzza fino all’ultimo giro, anche per le Ferrari che chiudono quarto con Sainz e sesto con Leclerc. Eliminati: Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas, Stroll.

Leclerc firma la pole position di Spa

Osservando le due sessioni di qualifica precedenti, in pochi si sarebbero immaginati di vedere la Ferrari davanti a tutti, invece Charles Leclerc ha tirato fuori dal cilindro un coniglio magico, tramutato in un giro da sogno. Ovviamente il monegasco ha sfruttato la penalità di Verstappen che sul campo, anzi su pista, aveva ottenuto il primo posto nella griglia di partenza con un tempo di 1.54.938 ben 6 decimi meglio di Leclerc. L'alfiere della rossa comunque è stato formidabile e ha guadagnato la sua venticinquesima pole della carriera, ognuna a bordo della Ferrari.

L'ultimo tentantivo del numero 16 è stato fondamentale per precedere di pochi decimi di secondo sia Perez che Hamilton, con quest'ultimio che aprirà la seconda fila. Il resto della top ten viene completato da: Norris, Piastri, Russell, Sainz, Alonso e Ocon. Sarà una gara incerta, come questo giro di qualifiche.