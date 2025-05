Movida, comitati a Palazzo Marino: "Ma l'ordinanza è già scritta"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le associazioni dei pubblici esercizi e i «diversi portatori di interesse» hanno tempo fino a domani per inviare le osservazioni e richieste di modifica e da fine mese scatterà l'«ordinanza movida» e durerà circa sei mesi. La proposta della giunta Sala è praticamente una fotocopia dei divieti estivi del 2024, con poche novità. Una è l'estensione ad alcuni tratte del quartiere delle 5 Vie, che prima non era compreso tra le «zone rosse». Sono 13 in tutto: Nolo, Lazzaretto, Melzo, Isola, Sarpi, Cesariano, Arco della Pace, Como/Gae Aulenti, Garibaldi (esclusa l'area tra via Moscova e via Marsala e largo La Foppa dove resta in vigore l'ordinanza più restrittiva), Brera, Ticinese, Darsena/Navigli, Cinque Vie. La seconda novità: divieto di vendita di alcolici nei minimarket e distributori automatici anticipato dalle 22 invece che dalla mezzanotte. Per il resto, confermato lo stop all'asporto di alcolici tutti i giorni dalle 24 e chiusura dei dehors dall'una di notte nei giorni feriali e dalle 2 il sabato e la domenica.

Epam (l'associazione dei pubblici esercizi milanesi di Confcommercio Milano) presenterà oggi un'ordinanza che ricalcherà quella del 2024: i locali contestano la chiusura così anticipata dei dehors.

Sulle barricate anche i comitati antimovida che si raduneranno alle 18.30 davanti a Palazzo Marino per consegnare ai consiglieri comunali una documentazione cartacea. Ma «sarà un atto puramente simbolico a fronte di un'ordinanza già scritta» protestano.