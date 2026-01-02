È Muhammad Ali il primo nato dell'anno al San Gerardo di Monza

Primi Filippo e Luca, seconda (o terza) Isabella. Ma i riflettori si accendono anche per un quarto neonato, non tanto per la tempestività a battere il record dei primi arrivati nel 2026 quanto per il nome originale scelto per lui. Alle 3.31 di Capodanno, nel reparto maternità della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, si è presentato Muhammad Ali, (in foto a sinistra con i suoi genitori.) Un peso piuma di 2.900 grammi, con un destino promettente. Se è vero che "nomen omen", non si può scordare che l'omonimo più famoso è stato il famoso pugile americano Cassius Clay.

Il piccolo Muhamed è il quarto piccolino che entra nella famiglia di papà Javed e mamma Tahmina, residenti a Desio.

La palma di primo nato se la contendono Filippo (2.780 grammi), nato al Buzzi a mezzanotte e un minuto (in foto a destra assieme a mamma e papà) e Luca che ha emesso il primo vagito dalla maternità del San Raffaele, anche lui un minuto dopo lo scoccare delle 24. Alla Macedonio Melloni la prima femmina, Isabella, nata dieci minuti dopo il brindisi. I neonati e le loro mamme stanno tutti bene. Luca, il primo nato al San Raffaele, pesa 2.830 gramm, ha avuto accanto il team della sala parto di turno la notte di Capodanno: i dottori Micaela Petrone e Mirko Pozzoni, l'ostetrica Gabriella Filippone, i pediatri e le specializzande.

Alla Clinica Mangiagalli il primo nato è Yousry, 3.705 grammi, venuto alla luce nella notte, alle 3.05. Sempre nella notte, alle 4.03, al Niguarda, è nata Sofia (3.260 grammi), che ha preso il testimone da Gioele, ultimo nato del 2025, alle 17.48. Il reparto maternità dell' Humanitas San Pio X ha, invece, festeggiato il 1.

002 bimbo nato nel 2025 con Lorenzo.

Nel corso del 2025, nei due presidi ospedalieri delle maternità del Fatebenefratelli Sacco sono stati registrati in tutto 4.921 parti, di cui 3.268 al Buzzi e 1.653 alla clinica Macedonio Melloni.