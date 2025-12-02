“12 Inch”: il ritorno del clubbing autentico. A Milano il secondo capitolo del vinile

Dopo il sold out della serata inaugurale del 1° novembre, “12Inch” torna a Milano per il suo secondo appuntamento, confermandosi uno dei progetti più attesi della scena clubbing italiana. Domenica 7 dicembre 2025, nel cuore della città, Spazio_Diaz (Piazza Armando Diaz 5) diventerà ancora una volta il punto di riferimento per chi cerca un’esperienza musicale pura, essenziale e priva di filtri. Dalle 23:30 alle 08:00, il pubblico potrà vivere una lunga notte dedicata esclusivamente al vinile, con tre protagonisti che hanno scritto la storia della club culture: Flavio Vecchi, Ricky Montanari e Simon T.

Il progetto: tornare all’essenza del DJing

“12Inch” nasce con un obiettivo chiaro: riportare al centro la tecnica, la selezione musicale e la relazione diretta tra DJ e dancefloor. In un’epoca in cui le console digitali spesso riducono la performance a un gesto automatico o preconfezionato, il progetto celebra l’arte analogica fatta di vinili, mixer e giradischi. Niente sync, nessuna scorciatoia: ogni mix è un rischio, ogni transizione un atto creativo irripetibile.

Il debutto milanese ha dimostrato quanto questo ritorno alle origini fosse atteso: una serata sold out che ha risvegliato le emozioni degli anni d’oro del clubbing italiano, dagli ’80 ai ’90, quando la pista era un luogo di connessione vera e non uno schermo da filmare.

I protagonisti: tre colonne della scena italiana

Il progetto è guidato da tre figure che hanno segnato, e continuano a segnare, la storia del clubbing italiano e internazionale.

Flavio Vecchi

Leggenda vivente della house italiana, è stato protagonista di club culto come Ethos Mama Club, Echoes e degli storici after-hour Diabolika e Vae Victis. Ha portato il suo sound in capitali mondiali come Londra, Ibiza, Tokyo e Amsterdam.

Ricky Montanari

Tra i massimi rappresentanti della Riviera Romagnola, è uno dei padri fondatori della house tricolore. Ha suonato nelle console più iconiche d’Italia e del mondo: Peter Pan, Echoes, Matis, oltre a città come Londra, Tokyo, Miami, Barcellona.

Simon T

DJ e producer milanese con oltre dieci anni di esperienza nei club europei, da Berlino a Ibiza, da Londra a Kiev, è cofondatore della label Dub Musik. I suoi set uniscono groove profondi e ricerca sonora, creando viaggi eleganti e ipnotici.

La regola della notte: No Phones

“12Inch” conferma anche per questo appuntamento la sua No Phones Policy: all’ingresso, gli smartphone saranno coperti da un bollino che incentiva a lasciare la tecnologia in tasca.

Una scelta che punta a restituire alla pista la sua natura originaria: ascolto, vibrazione, connessione reale.

Dettagli dell’evento

Quando: Domenica 7 dicembre 2025 – dalle 23:30 alle 08:00

Dove: Spazio_Diaz, Piazza Armando Diaz 5 (Duomo), Milano