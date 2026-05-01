Addio ad Alberto Davoli, voce di Radio Monte Carlo: l'ultima diretta nel giorno di Pasquetta

Si è spento all'età di 60 anni lo speaker Alberto Davoli, nota voce di Radio Monte Carlo. Un uomo considerato come uno dei pionieri del settore. Nato a Gavirate nel 1965, la sua carriera radiofonica cominciò presto, nel 1982, a Radio Venere 80 (Varese). Da lì poi proseguì, permettendogli di accumulare molta esperienza.

Nel 1988 divenne la voce di Reteotto Network, prima syndication italiana a trasmettere via satellite. Si occupò di programmazione musicale, ma ricoprì anche il ruolo di coordinatore artistico. Nel 1996 si spostò poi a Milano, entrando nel Circuito Marconi, collaborando con personaggi illustri sia nel mondo della politica che del giornalismo.

Infine, nel 2005, approdò a R101, celebre emittente radiofonica FM italiana nazionale, gestita oggi dal gruppo Radio Mediaset. Una delle più ascoltate nel Paese. Oltre alla conduzione singola, Davoli lavorò a braccio con Dario Desi dal 2007 al 2010 - Gli Stereotìpi – e poi con Chiara Lorenzutti, dal 2011 al 2015 – I Davolutti. Poi, nel 2019, il passaggio a Radio Monte Carlo, dove condusse il programma Happy Together insieme a Isabella Eleodori.

Era stato poi costretto a una lunga pausa, interrotta lo scorso gennaio, quando ha deciso di tornare in onda e riprendere Happy Together. La sua ultima diretta è stata nel giorno di Pasquetta, poi, il silenzio.

Oggi la triste notizia. Alberto Davoli si è spento giovedì 30 aprile all'età di 60 anni a causa della malattia.

"È morto a 60 anni Alberto Davoli, storica voce di Radio Monte Carlo.

La notizia, diffusa oggi, ha suscitato grande commozione tra ascoltatori e colleghi, che sui social lo ricordano per lo stile pacato, la competenza e l'entusiasmo", è il messaggio pubblicato su Facebook da RTL 102.5.