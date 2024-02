"Travolta dall'odio". Alessandra Amoroso racconta gli ultimi anni in lacrime

"Travolta dall'odio, sono andata in terapia". Alessandra Amoroso racconta gli ultimi anni in lacrime

Essere costantemente sotto i riflettori non porta solo popolarità e successo, ma anche risvolti inattesi e a volte dolorosi: a parlarne è stata la cantante Alessandra Amoroso che, nel corso di una conferenza stampa allestita in occasione del Festiva di Sanremo 2024, ha parlato del biasimo e degli insulti ricevuti dagli hater sui social network. Una valanga di odio che avrebbe provocato in lei così tanta sofferenza da spingerla a trovare rifugio lontana dall'Italia ed a pensare di rinunciare a tutto.

Le lacrime in conferenza

"In questo ultimo anno e mezzo nella mia vita sono successe delle cose" , ha cominciato la Amoroso, visibilmente emozionata, per poi raccontare la dolorosa vicenda che l'ha vista protagonista. Anche lei, come tanti altri artisti, è stata vittima degli hater, che l'hanno attaccata senza pietà sui suoi canali social. Insulti, offese, minacce di morte, emoji col simbolo di una corda da impiccaggione e molto altro.

Pare impossibile, eppure col trascorrere del tempo i social si stanno sempre più trasformando in una fucina di odio, spesso e volentieri rivolto verso personaggi di maggiore spicco. La Amoroso ha voluto trascrivere le cattiverie ricevute e ne ha lette alcune in conferenza, come testimonianza.

A quanto pare questi attacchi nei suoi confronti sono cominciati nel 2022, quando la cantante è stata letteralmente sommersa da una valanga di odio per non aver concesso uno scatto a una fan. Tanto è bastato per scatenare una vera e propria tempesta contro di lei. Un racconto doloroso, quello di Alessandra Amoroso, che nel corso del suo intervento non è riuscita neppure a trattenere l'emozione e le lacrime.

"Mi sono sentita sopraffare da situazioni che in 15 anni non mi ero mai trovata a dover affrontare. Una valanga d'odio mi ha investita da un giorno all’altro. Non parlo dei meme, su cui ho sempre scherzato. Ma insulti gravi e minacce di morte che mi arrivavano quotidianamente ", ha raccontato, spiegando di essere stata costretta a fuggire in Colombia per ritrovare un po' di pace e fiducia in se stessa. "Ho deciso di allontanarmi. Avevo bisogno di prendermi tempo per ritrovare equilibrio. Sono scappata in Colombia e per tutto il periodo che sono rimasta lì non c'è mai stato un momento in cui mi sia detta di voler tornare. Sentivo la necessità di stare lontano ", ha ammesso. " Solo mattina di febbraio del 2023 dopo una chiamata del mio migliore amico mi sono detta di dover tornare in Italia e affrontare quello che avevo lasciato. Quando sono rientrata in Italia ho ripreso il mio percorso di psicoterapia e non è stato facile. Ma piano piano mi ha aiutato a trovare prospettiva nuova. Mi sono riavvicinata alla musica".

La rinascita