La storia di All I want for Christmas is you, la canzone più amata di Natale

Anche per questo Natale è All I want for Christmas is you di Mariah Carey la canzone che più rappresenta lo spirito del momento. Pare infatti che pure questo anno il brano musicale si confermi come il più scaricato su iTunes e ascoltato su Spotify.

La storia dietro alla canzone

Era il 1994 quando una giovane Mariah Carey (aveva 25 anni) cantava per la prima volta la sua All I want for Christmas is you. All'epoca, quella che è stata poi soprannominata la "regina del Natale", prediligeva brani più rap che pop, ma arrivò una proposta da una casa discografica che cercava artisti per incidere un disco di soli brani natalizi da proporre al pubblico.

Inzialmente la Carey rifiutò. Non amava il Natale, raccontano, perché a quel periodo dell'anno erano legati dei ricordi non molto felici. Figlia di genitori divorziati, con una madre costretta a fare più lavori per mantenere lei e i suoi fratelli, Mariah Carey associava ancora il Natale alle difficoltà attraversate da bambina, alla povertà e alle privazioni che aveva dovuto sopportare, specie in un periodo di feste in cui vedeva tanti altri bambini più agiati e felici di lei.

Poi, la svolta, per ragioni del tutto materiali. L'offerta della casa discografica le apparve come una grossa opportunità. La Carey accettò quel lavoro, a patto che nel disco fossero inseriti alcuni suoi brani inediti. Fra questi All I want for Christmas is you, cantata suonando al pianoforte. Semplice, esibita neppure troppo bene, racchiudeva però la vera essenza del Natale, almeno per Mariah Carey. Tutto ciò che lei desiderava per le feste era l'amore, il calore umano. Un pensiero condiviso da milioni di persone che, ogni anno, ascoltano la sua canzone.

Oggi la Carey ha "fatto pace" col Natale

Sono passati tanti anni da allora, ben 28. Parlando oggi della sua canzone, Mariah Carey ha dichiarato di aver fatto pace con le feste e di apprezzarle. Ha trasmesso i valori di umanità, amore e calore ai propri figli, con i quali ascolta il proprio brano.

All I want for Christmas is you viene ascoltata in tutto il mondo. Secondo The Economist, la cantante ricava dalla canzone la cifra stellare di 2.5 milioni di dollari all’anno.