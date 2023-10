"Instabilità degli eventi mondiali": annullati gli Mtv Ema di Parigi

L'incubo terrorismo torna a condizionare la vita degli europei. Giovedì pomeriggio è stata ufficialmente annullata per motivi di sicurezza la cerimonia degli Mtv Ema 2023 in programma a Parigi. Gli organizzatori di Paramount Global hanno citato "l'instabilità degli eventi mondiali" , un chiaro riferimento alla guerra tra Israele e Hamas ma anche agli attentati islamisti registrati negli ultimi giorni in Francia, con l'accoltellamento di un insegnante ad Arras, e in Belgio, con l'uccisione di due svedese nel centro di Bruxelles.

Timori per la sicurezza e per le possibili ripercussioni della guerra in corso in Medio Oriente, tanto da spingere i responsabili a cancellare una delle più grandi cerimonie di premiazioni del settore della musica, in programma il prossimo 5 novembre a Parigi, presso il Paris Nord Villepinte. Come anticipato, la minaccia terroristica in Francia è attualmente ai massimi livelli dopo che un insegnante è stato assassinato da un rifugiato ceceno di 20 anni, mentre la polizia ha sventato un attacco simile contro un'altra scuola. Ieri, inoltre, sei aeroporti in tutto il Paese sono stati evacuati in seguito a minacce di attentati.

Trasmessi in diretta in oltre 150 Paesi, gli Mtv EMA ospitano da sempre le più grandi star a livello internazionale. L'evento di quest'anno avrebbe dovuto vedere le performance di artisti del calibro di Jung Kook, delle icone K-pop BTS, del rapper Coi Leray, del sei volte vincitore David Guetta e dell'ex membro delle Little Mix diventato star solista Leigh-Anne. E ancora Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Anne-Marie, Rema, i Thirty Seconds to Mars e Nicki Minaj, senza dimenticare l'artista più idolatrata al mondo, ossia Taylor Swift.