Raid di Israele in Libano. E il generale: "Invasione di Gaza inevitabile" | La diretta

Il fronte nord di Israele si infiamma sempre di più. Nella notte, le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. Tra queste anche un punto di osservazione dal quale ieri è stato aperto il fuoco di armi anti tank contro la città di confine israeliana di Rosh Hanikra, uno dei 28 villaggio che si trovano su una possibile prima linea del conflitto con il Partito di Dio libanese.

Mentre l'esercito israeliano è intento a mandare chiari messaggi a nord, è Gaza che rimane nel mirino. L'aviazione di Tel Aviv, infatti, ha ucciso in un raid Rafat Harb Hussein Abu Hilal, capo dei Comitati di resistenza popolare, uno dei tanti gruppi che appoggia Hamas e che, nel 2006, partecipò al rapimento di Gilad Shalit, un soldato israeliano che venne tenuto prigioniero per cinque anni nella Striscia e che fu liberato solamente grazie a uno scambio di prigionieri. Oltre a Rafat Harb Hussein Abu Hilal, lo Stato ebraico ha ucciso anche dieci terroristi di Nukhba, l'unità di élite di Hamas che ha condotto l'attacco del 7 ottobre scorso.

Il ministero della Sanità palestinese, intanto, accusa Israele di aver ammazzato in Cisgiordania il 21enne Mohammed Abed a-Rahman Hussein Fuwqa.

La visita di Sunak a Tel Aviv

Il premier britannico Rishi Sunak è atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Incontrerà il primo ministro istraeliano Benjamin Netanyahu.

Biden vuole più aiuti per Israele e Ucraina

Secondo quanto riporta la Cnn, il presidente americano Joe Biden è pronto a tenere un discorso dallo Studio ovale nel quale sosterrà la necessità di sostenere simultaneamente Israele e Ucraina. Le gole profonde che hanno rilasciato le loro dichiarazioni alla tv americana hanno parlato di una cifra da capogiro: cento miliardi di dollari per sostenere Ucraina, Israele e Taiwan e per rafforzare il confine con il Messico. Secondo quanto anticipato da un funzionario, Biden dirà che " il costo dell'inazione e il costo di voltare le spalle (ai conflitti) sarebbe molto più alto ".

Il generale Usa: "Invasione di terra inevitabile"

Il generale McMaster è una sorta di divo in America. È autore di best seller ed è uno degli ufficiali più noti al grande pubblico e più ascoltati dalla Difesa. In un'intervista alla Bbc, il generale ha affermato che l'invasione di Gaza da parte delle truppe israeliane è ormai inevitabile in quanto Hamas rappresenta una "minaccia esistenziale" per Tel Aviv. " Non vedo alcuna via d'uscita per Israele se non quella di occupare temporaneamente almeno parti se non tutta Gaza ", ha affermato McMaster, che poi ha aggiunto: " Penso che se si aprisse un secondo fronte con quei 110.000 missili che Hezbollah ha puntato contro Israele, le possibilità di un coinvolgimento diretto degli Usa sarebbero piuttosto alte ".

Dall'Egitto l'ok all'apertura del valico di Rafah

Il valico di Rafah tra Egitto e Striscia di Gaza sarà aperto domani, per consentire il passaggio degli aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese. Lo hanno annunciato il presidente americano Joe Biden e il suo omologo del Cairo Abdel Fattah al-Sisi. I camion non passeranno prima di venerdì a causa dei lavori da fare sulla strada, distrutta dai bombardamenti israeliani.

Secondo Martin Griffiths, capo delle situazioni di emergenza delle Nazioni Unite, servirebbero almeno 100 carichi al giorno per far fronte all'emergenza umanitaria. Da Rafah dovrebbero passare anche 27 tonnellate di aiuti alimentari che Mosca ha destinato al territorio palestinese.

Ospedale di Gaza, le prove di Israele

Israele e Hamas continuano ad accusarsi reciprocamente di aver distrutto l'ospedale di Gaza. Su X le Idf hanno però diffuso un video, girato con un drone, il giorno dopo le esplosione: " Il danno derivante dal fallito lancio di un razzo della Jihad islamica si trova nel parcheggio vicino e non è simile a un cratere provocato da un attacco ". Inoltre, fanno sapere le Idf, " gli edifici attorno all'ospedale non sono stati danneggiati: questa è un'ulteriore prova che le Idf non hanno colpito quest'area ".

OPERATIONAL UPDATE: Debunking Hamas fake news with IDF Spokesperson @JConricus. https://t.co/1mWmcibn4o — Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2023

"Hamas ha usato armi nordcoreane per attaccare Israele"

Secondo una ricostruzione fatta da Associated press, i terroristi di Hamas avrebbero usato anche armi nordcoreane per attaccare Israele il 7 ottobre scorso. In un filmato dei terroristi, infatti, si vedrebbero anche granate con propulsione a razzo F-7, arma a spalla adoperata in genere contro i veicoli armati. I lanciagranate con propulsione a razzo - ha spiegato un esperto alla Ap - sparano una singola testata e possono essere ricaricati rapidamente, rendendoli armi preziose per le forze di guerriglia nelle scaramucce con veicoli pesanti.

Arrestato leader di Hamas in Cisgiordania

Durante una retata delle forze israeliane in Cisgiordania, è stato arrestato l'alto funzionario di Hamas Sheikh Hassan Yousef. L'uomo si trovava nella sua casa nella città di Beitunia, a 3 chilometri da Ramallah. Mentre era in corso il raid, decine di giovani palestinesi sono scesi per le strade e si sono scontrati con gli agenti dello Stato ebraico.