"Alluvione? Non ne sapevamo nulla", cosa c'è dietro il concerto di Springsteen

Continuano le inevitabili polemiche scaturite dopo il concerto tenuto da Bruce Springsteen a Ferrara, anche perché dal palco nessuno ha fatto la benché minima menzione della tragedia che ha colpito l'Emilia Romagna: un silenzio dovuto, almeno stando a quanto rivelato da uno degli artisti, al fatto che nessuno avrebbe informato l'artista o la band di ciò che era accaduto.

Le polemiche

A fare la scomoda domanda a uno dei protagonisti è stato un fan, che ha utilizzato Twitter per comunicare col suo idolo Stevie Van Zandt, noto Little Steven, componente della E-Street Band che ha accompagnato Bruce Springsteen sul palco del concerto organizzato presso il parco urbano di Ferrara.

Tutti i presenti si sarebbero attesi, vista la tragedia che aveva colpito la Regione, che Il Boss rivolgesse un messaggio di incoraggiamento o un augurio alla popolazione dell'Emilia Romagna. Tuttavia ciò non è accaduto nelle oltre tre ore di esibizione, lasciando l'amaro in bocca tra il pubblico e rinfocolando le polemiche nate già nel momento in cui si era deciso di non annullare l'evento, nonostante la portata della tragedia.

Il messaggio su Twitter

"Ti conosco come uomo e artista di grandi valori" , scrive su Twitter il fan di Little Steven, "un uomo onesto, ma soprattutto un uomo libero". "Ho partecipato allo show di Ferrara" , aggiunge. "È proprio vero che tu, Bruce e l’ESB non sapevate nulla dell'emergenza in Emilia-Romagna, delle forti alluvioni vicino a Ferrara, delle quindici persone morte?" , domanda l'ammiratore. "Non posso credere che tu sapessi di questa tragedia e che nessuno dal palco abbia detto niente, perché conoscono il tuo cuore, il tuo spirito, la tua fede: assolutamente impossibile" , conclude.

La replica