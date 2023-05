Il concerto di Springsteen a Ferrara si farà. Ma scoppia la polemica

Il centro Italia è flagellato da un'ondata straordinaria di maltempo, che purtroppo ha causato vittime e migliaia di sfollati. L'Emilia Romagna, le Marche e l'alta Toscana sono tra le zone maggiormente colpite dal fenomeno. Intere città sono andate sott'acqua e la situazione è drammatica in ampie porzioni di Paese. Per questo motivo si ipotizzava che il tanto atteso concerto di Bruce Springsteen non si sarebbe potuto fare. Tuttavia, nel pomeriggio è arrivata la conferma che, predisponendo le adeguate misure di sicurezza, il concerto si farà regolarmente, anche perché l'ondata di maltempo dovrebbe essere alle sue battute finali e domani a Ferrara, dove si esibirà l'artista, non ci dovrebbero essere grossi problemi.

Quella di Ferrara è la prima di tre date che Springsteen terrà nel nostro Paese, che già da mesi sono sold-out. Impossibile trovare un biglietto per assistere a uno dei suoi concerti, ai quali sono attesi circa 50mila persone. Questa zona non è stata flagellata come quelle intorno e gli organizzatori, pur nella consapevolezza della gravità della situazione nella regione e dei problemi alla viabilità e nel massimo rispetto per le persone colpite, hanno deciso di non rinunciare. Nel rispetto del più classico "the show must go on", Bruce Springsteen sarà regolarmente sul palco di Ferrara. " Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio, ma tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti ", ha dichiarato Claudio Trotta, manager della Barley Arts e storico promoter di Springsteen.