Amori all’Ariston: chi sta con chi a Sanremo 2026 tra colpi di scena e nuovi inizi

Sanremo 2026 non è solo musica, ma anche vite sentimentali sotto i riflettori. Tra i Big in gara ci sono coppie consolidate pronte alle nozze, genitori che portano l’esperienza familiare sul palco, giovani innamorati che mostrano la loro storia al pubblico e artisti tornati single con il cuore spezzato. Da Tommaso Paradiso, prossimo al matrimonio e fresco papà, a Chiello, che affronta la rottura trasformandola in musica, passando per Elettra Lamborghini, Levante e Fedez, l’Ariston diventa un vero e proprio racconto di amore, legami e nuovi inizi.

Tommaso Paradiso: tra papà e future nozze

Per Tommaso Paradiso (42 anni), ex frontman dei Thegiornalisti, il Festival segna il debutto da solista. Dopo essere diventato papà della piccola Anna, avuta dalla compagna Carolina Sansoni, il cantante non nasconde l’euforia per le nozze in arrivo a giugno. Sul palco dell’Ariston porta la freschezza di chi ha trovato un equilibrio tra carriera e vita privata.

Mara Sattei e Alessandro Donadei: fiori d’arancio in vista

Mara Sattei (30 anni) e il produttore Alessandro Donadei sembrano destinati a fare il grande passo. La giovane artista, con la sua energia contagiosa, riflette nella musica il legame solido e le emozioni di una coppia pronta a sposarsi.

Raf e Gabriella Labate: nozze di perla

I veterani Raf (66 anni) e Gabriella Labate (61) festeggiano le nozze di perla. Dalla loro unione sono nati Bianca e Samuele, che ha co-firmato il brano Ora e per sempre, una canzone autobiografica che racconta amore, famiglia e ricordi preziosi. Una storia lunga decenni che arriva diretta sul palco dell’Ariston.

Elettra Lamborghini: l’amore di lunga data

Elettra Lamborghini (31 anni), sposata dal 2020 con il DJ olandese Afrojack (38), porta sul palco Voilà. Tra glamour e musica, la sua relazione è esempio di amore consolidato che resiste al tempo e alle luci dei riflettori.

Maria Antonietta e Colombre: debutto romantico

Per Maria Antonietta (Letizia Cesarini, 38 anni) e Colombre (Giovanni Imparato, 43), Sanremo è un debutto speciale. La coppia nella vita si racconta attraverso il brano La felicità e basta, che trasmette spensieratezza e complicità, un vero inno all’amore moderno.

Enrico Nigiotti: amore senza anello

Enrico Nigiotti (38 anni) ha una visione originale dell’amore, niente matrimonio, ma promesse sincere. Legato a Giulia Diana, madre dei suoi gemellini, Nigiotti porta a Sanremo Se tu, canzone che racconta sentimenti autentici senza compromessi formali.

Levante: tra carriera e famiglia

Levante (Claudia Lagona, 38 anni) è legata all’avvocato siciliano Pietro Palumbo, padre della loro figlia Alma Futura. La cantautrice porta sul palco la sua poetica sentimentale, fatta di profondità e sensibilità, intrecciando vita privata e musica con armonia.

Ermal Meta: un veterano con un cuore grande

Ermal Meta (44 anni), al suo sesto Sanremo, condivide la vita con Chiara Sturdà, insieme alla quale ha avuto la figlia Fortuna. La sua musica, intensa e personale, riflette spesso la stabilità e l’affetto di una relazione consolidata nel tempo.

Dargen D’Amico e Ditonellapiaga: storie diverse

Dargen D’Amico (45 anni), tornato a Sanremo con Ai Ai, è felice accanto a Giulia Peditto, insegnante di yoga di 33 anni. Ditonellapiaga (Margherita Carducci, 29 anni), invece, resta avvolta nel mistero, conferma di avere un “lui”, ma vuole proteggere la sua privacy.

Fedez e Marco Masini: amore e arte

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez (36 anni) ha trovato una nuova serenità sentimentale accanto alla fidanzata Giulia Honegger (29 anni), stilista e imprenditrice nel mondo della moda. Negli ultimi giorni a Sanremo 2026, intorno alla coppia sono circolate voci gossip su una possibile gravidanza di Giulia, ma Fedez stesso ha smentito qualsiasi annuncio in tal senso, dichiarando di volersi concentrare sulla musica. Marco Masini, che ha attraversato diverse fasi della sua vita privata lontano dai riflettori, mantiene una vita sentimentale più riservata.

I giovani innamorati: AKA 7even, Leo Gassmann e Michele Bravi

Tra i volti più giovani del Festival, AKA 7even (25 anni) ha ufficializzato la storia con l’influencer Cristina Ferrara (28), mentre Leo Gassmann (27 anni) fa coppia con l’attrice Arianna Di Claudio (25), nota per la fiction Rai Champagne. Michele Bravi (31 anni) sul palco con la sua ballad Prima o poi, felice accanto al misterioso fidanzato dal 2022.

Serena Brancale e il “pugile”

La cantante Serena Brancale (36 anni), in gara con Sei come me, è legata al pugile professionista Dario Morello (32 anni). Una storia solida che dimostra come anche tra luci e palco ci sia spazio per sentimenti autentici.

Chiello: il cuore spezzato in musica

Non tutti, però, arrivano all’Ariston con il cuore sereno.

Chiello (classe ’99) è tornato single dopo la relazione on/off con Christina Bertevello. Il suo brano Ti penso sempre, scritto con Tommaso Ottomano, trasforma la sofferenza in musica intensa, capace di emozionare chi ascolta.