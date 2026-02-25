Sanremo 2026, le canzoni che raccontano l’Italia: 30 storie tra amore, cadute e rivoluzioni interiori

C’è chi canta un amore che dura da quarant’anni e chi racconta la fine di una relazione che brucia ancora. C’è chi guarda alla guerra e chi alla propria infanzia, chi ironizza sull’Italia di oggi e chi trasforma la pista da ballo in un inno alla libertà. Al di là di polemiche, ospiti e co-conduttori, a restare al centro del Festival sono sempre loro, i testi. Le 30 canzoni dei Big si muovono tra ballad intime e brani urban, tra denuncia sociale e riflessioni esistenziali. L’amore è il filo rosso più evidente, ma assume forme diverse, eterno, fragile, ossessivo, maturo, non corrisposto. Accanto ai sentimenti, però, emergono parole come identità, caduta, resistenza, felicità, distanza digitale.

Raf - “Ora e per sempre”

Raf torna a Sanremo con un brano profondamente personale. “Ora e per sempre” nasce dall’idea di un amore che resiste al tempo e ai cambiamenti del mondo. Non è una canzone nostalgica: è piuttosto la fotografia di un sentimento che si è trasformato senza perdere intensità. Il testo parte da una promessa lontana nel tempo, quella fatta alla moglie, e la riporta nel presente. In un’epoca in cui tutto sembra provvisorio, Raf rivendica la possibilità di scegliere ogni giorno la stessa persona. L’eternità, qui, non è retorica ma costruzione quotidiana.

Tredici Pietro - “Uomo che cade”

Intimista e vulnerabile, “Uomo che cade” è un racconto di fragilità maschile. Tredici Pietro descrive l’essere umano come costantemente in bilico tra ambizione e insoddisfazione. Cadere non è un fallimento definitivo, ma una tappa inevitabile. La canzone insiste sul gesto del rialzarsi: anche dopo una figuraccia, anche dopo una porta chiusa in faccia. È un inno alla tenacia, ma senza eroismi. L’uomo che cade non è un vincente, è semplicemente qualcuno che continua a provarci.

Tommaso Paradiso - “I romantici”

Paradiso firma una dedica a chi sceglie di non cedere al cinismo. “I romantici” racconta l’amore quotidiano, quello che sopravvive tra lavoro, impegni e routine. Il brano difende la tenerezza come atto quasi rivoluzionario. Essere romantici, oggi, significa esporsi, credere ancora nelle promesse e nei piccoli gesti. Non servono colpi di scena: basta guardare il cielo insieme e riconoscersi.

Patty Pravo - “Opera”

“Opera” è un brano che fonde sogno e identità. Patty Pravo parte da un’immagine onirica e costruisce un testo che invita a considerare ogni vita come un’opera d’arte. Il significato si muove tra intensità e autoaffermazione: vivere con coraggio, attraversare deserti e oasi, accettare la propria unicità. L’amore, in questo contesto, diventa parte di una narrazione più ampia, quella di un’esistenza vissuta senza compromessi.

Fulminacci - “Stupida sfortuna”

Un pomeriggio grigio, una passeggiata solitaria, il ricordo che riaffiora. Fulminacci costruisce un racconto fatto di immagini sospese. La “stupida sfortuna” non è solo un evento esterno, ma la sensazione di smarrimento che accompagna certe fasi della vita. Eppure, nel cercare ancora un volto tra la folla, si intravede una speranza ostinata.

Luchè - “Labirinto”

Il labirinto è mentale prima ancora che sentimentale. Luchè descrive un amore finito e la spirale di pensieri che ne consegue. Il testo mette al centro la tossicità di certe dinamiche e la difficoltà di uscirne. L’allontanamento, doloroso ma necessario, diventa l’unica via per ritrovare se stessi.

Arisa - “Magica favola”

Arisa racconta la propria crescita, dall’infanzia alla maturità. Il brano intreccia nostalgia e consapevolezza: le bambole, il primo amore, i genitori, fino alla donna adulta. “Magica favola” è un abbraccio a sé stessa e al pubblico. Un invito a recuperare l’innocenza senza rinnegare le cicatrici.

Serena Brancale - “Qui con me”

Una lettera aperta alla madre scomparsa sei anni fa. Serena Brancale mette in musica un lutto che ha custodito a lungo. Il brano è delicato e diretto, il desiderio di avere ancora accanto la persona amata supera ogni distanza. L’assenza diventa presenza nella memoria.

Enrico Nigiotti - “Ogni volta che non so volare”

Nata durante le notti insonni della pandemia, “Ogni volta che non so volare” è un flusso di coscienza in cui Enrico Nigiotti racconta i momenti di inadeguatezza e fragilità personale. Nonostante le difficoltà, l’alba arriva sempre, offrendo la possibilità di ripartire. Il brano diventa così un inno alla resilienza, alla forza di rialzarsi e riscoprire la propria capacità di “volare” anche dopo le cadute.

Ermal Meta - “Stella stellina”

Partendo dalla nota filastrocca, Ermal Meta affronta un tema drammatico e attuale, la guerra raccontata attraverso gli occhi di una bambina. Il brano mette in luce l’impotenza e il dolore che travolgono chi vive conflitti, ma allo stesso tempo sottolinea la forza della resistenza e la necessità di mantenere viva la speranza, fragile ma indispensabile.

Elettra Lamborghini - “Voilà”

“Voilà” è un’esplosione di energia e leggerezza, un inno alla libertà di esprimersi senza filtri. Elettra Lamborghini celebra la gioia di vivere il corpo e l’amore con ironia e sensualità, trasformando il brano in una colonna sonora per chi sceglie di divertirsi e lasciarsi andare senza sensi di colpa.

J-Ax - “Italia Starter Pack”

Con ironia e tono tragicomico, J-Ax mette in musica un ritratto dell’Italia contemporanea. Il “pacchetto base” del nostro Paese è fatto di contraddizioni, furbizie e polemiche spesso superficiali. Dietro il ritmo coinvolgente, il brano nasconde una critica sociale acuta, che invita a riflettere sui difetti e le contraddizioni della realtà italiana.

Fedez & Marco Masini - “Male necessario”

“Male necessario” è un dialogo tra generazioni che trasforma il dolore in strumento di crescita. Fedez e Marco Masini raccontano come attraversare momenti difficili e affrontare le proprie ombre sia essenziale per riconoscere la luce. Il brano invita ad accettare le sfide della vita come tappe indispensabili per comprendere il valore della felicità e della consapevolezza.

Mara Sattei - “Le cose che non sai di me”

“Le cose che non sai di me” racconta un amore appena sbocciato, delicato e personale. Mara Sattei esplora le sfumature nascoste di una relazione, quegli aspetti silenziosi che non si dicono a parole ma si percepiscono nel cuore. Il brano mette in luce l’intimità e la profondità dei sentimenti, mostrando come anche i dettagli più nascosti possano rendere l’amore speciale e autentico.

Nayt - “Prima che”

È un brano intenso e incalzante in cui Nayt affronta l’ansia di perdere l’attimo, il senso di urgenza tipico della vita moderna. Nell’era dei social, dove tutto è filtrato e rimandato, parlare, scegliere e amare spesso vengono procrastinati. Il rapper invita ad agire subito, a vivere e comunicare le emozioni “prima che” sia troppo tardi, trasformando il brano in un monito a non rimandare la vita reale.

Francesco Renga - “Il meglio di me”

Con “Il meglio di me”, Francesco Renga propone una riflessione sulla maturità e sulla crescita personale. Il brano racconta come accettare i propri difetti e i momenti di crisi sia fondamentale per poter donare davvero il meglio di sé a chi si ama. Tra fragilità e consapevolezza, la canzone diventa un invito a guardarsi dentro, riconoscere i propri limiti e trasformarli in forza nelle relazioni e nella vita.

Ditonellapiaga - “Che fastidio!”

Ditonellapiaga affronta con ironia e franchezza le piccole e grandi irritazioni della vita quotidiana. “Che fastidio!” nasce da un momento di crisi personale e diventa un brano liberatorio, raccontando ciò che la infastidisce, dall’assurdità della politica italiana alle piccole ossessioni della vita moderna, la cantante trasforma il fastidio. Il brano è diretto, pungente e allo stesso tempo catartico, invitando l’ascoltatore a lasciar andare ciò che pesa.

Michele Bravi - “Prima o poi”

“Prima o poi” è una ballad malinconica che parla di chi si sente fuori posto o vulnerabile dopo la fine di un amore. Michele Bravi racconta con delicatezza la solitudine e il percorso emotivo di chi cerca di rimettere insieme i pezzi della propria vita. La canzone è un invito alla speranza: prima o poi tutto si aggiusta, e l’amore e la fiducia possono tornare a fiorire. Il testo è intimo, emotivo e profondamente empatico.

Sayf - “Tu mi piaci tanto”

Sayf combina emozioni personali e riflessioni sociali. “Tu mi piaci tanto” cattura lo sguardo del cantante su un’Italia che spesso sembra ingarbugliata tra doveri e desideri. La canzone è una fotografia dei piccoli attimi di vita quotidiana, del lavoro, dei rapporti e dell’amore, e invita a celebrare l’intensità dei sentimenti in un mondo che sembra correre troppo velocemente.

Dargen D'Amico - “Ai Ai”

Dargen D’Amico gioca con il linguaggio e con il concetto di “artificienza” per creare un testo al tempo stesso nonsense e profondo. “Ai Ai” esplora l’irruzione della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, mescolandola con emozioni reali e fragili. Il brano diventa un’allegoria sulla difficoltà di rimanere autentici in un mondo sempre più artificiale, con ironia e malinconia che si intrecciano.

Eddie Brock - “Avvoltoi”

“Avvoltoi” è un racconto doloroso di un amore non corrisposto. Eddie Brock descrive la sofferenza di chi osserva la persona amata tra le braccia di un altro e subisce il peso della friendzone. Il brano esplora la fragilità emotiva e la capacità di riconoscere sentimenti intensi che non trovano reciprocità. Una canzone struggente che mette in luce il lato più vulnerabile del cuore umano.

Leo Gassmann - “Naturale”

“Naturale” è un grido d’amore e un racconto di separazioni e ritrovamenti. Leo Gassmann racconta le emozioni di una storia finita e ricominciata, con dolore e nostalgia. Il testo è malinconico e autentico, l’amore viene mostrato nelle sue sfumature più crude, ma anche nella speranza di trovare equilibrio. Una canzone che invita a vivere le relazioni senza maschere, con naturalezza.

Levante - “Sei tu”

Levante racconta l’intensità di un amore travolgente e totalizzante. “Sei tu” è un viaggio tra sensazioni fisiche ed emotive, un tentativo di catturare la potenza dei sentimenti e l’urgenza di esprimerli. La canzone celebra la capacità di lasciarsi andare completamente, senza timori o filtri, facendo dell’amore il fulcro dell’esistenza quotidiana.

Malika Ayane - “Animali notturni”

Malika Ayane celebra le parti più nascoste e invisibili della vita, quelle che emergono di notte. “Animali notturni” racconta la ricerca di autenticità e vicinanza in un mondo che spesso rimane in ombra. La notte diventa metafora dell’introspezione e del coraggio di vivere liberamente, lontano dagli sguardi degli altri.

Maria Antonietta & Colombre - “La felicità e basta”

Un brano che riflette sull’essenza della felicità. Maria Antonietta & Colombre sottolineano come la felicità non sia un premio né una competizione, ma un diritto da reclamare ogni giorno. La canzone invita a ribellarsi alle aspettative sociali e a vivere pienamente, con leggerezza e autenticità, senza cercare approvazione esterna.

Sal Da Vinci - “Per sempre sì”

Sal Da Vinci celebra la promessa d’amore eterna, quella che unisce due anime nel corso della vita. “Per sempre sì” racconta il coraggio di affrontare insieme le difficoltà, la bellezza della fedeltà e della dedizione. Un testo romantico e intenso, che parla di costruire un futuro insieme, giorno dopo giorno, senza rinunciare alla passione e al sentimento.

Samurai Jay - “Ossessione”

“Ossessione” racconta la passione che guida ogni azione, per la musica, per l’amore, per la vita stessa. Samurai Jay trasforma l’ossessione in energia positiva, una forza che spinge a correre dietro ai propri desideri e a perseguire i propri obiettivi con determinazione e intensità.

Chiello - “Ti penso sempre”

Chiello esplora la mente di chi non riesce a staccarsi dai ricordi di un amore finito. “Ti penso sempre” è un testo che parla di attaccamento e rimpianto, di quella difficoltà a dimenticare chi è stato importante. La canzone trasmette emozioni sospese tra nostalgia e riflessione, un invito a riconoscere e vivere il dolore dell’assenza.

LDA & AKA 7even - “Poesie clandestine”

Un brano che mescola passione e fragilità, raccontando un amore intenso e fuggitivo. LDA & AKA 7even portano a Sanremo la musicalità partenopea e latina, trasformando le emozioni in versi che parlano di sangue, sudore e sentimento. “Poesie clandestine” è il ritratto di un amore travolgente che sfida ogni logica, intenso e irresistibile come Napoli sotterranea.

Bambole di Pezza - “Resta con me”

Le Bambole di Pezza portano a Sanremo “Resta con me”, un brano che nasce dall’idea di restare insieme anche nei momenti di difficoltà. Piuttosto che una semplice canzone d’amore, il testo è un invito alla presenza e alla connessione umana nei “tempi di odio”, in un mondo segnato da giudizi e solitudine. La ripetuta richiesta “Resta con me” diventa così la rivendicazione della forza di sostenersi a vicenda e di non affrontare da soli la vita che cambia.

I temi che attraversano il Festival

Dalle ballad più classiche ai brani urban e dance, Sanremo 2026 restituisce l’immagine di un Paese che cerca autenticità.

C’è chi guarda dentro di sé e chi osserva il mondo, chi chiede di restare e chi impara a lasciar andare. In comune, però, c’è una tensione verso la. Perché, al di là delle classifiche, è sempre nelle parole che il Festival trova il suo