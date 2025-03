Angelina Mango dopo il ricovero in clinica, ecco come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo scorso ottobre c'era stato un allontamento dalle scene per via di alcuni problemi di salute, ma oggi, a distanza di mesi, Angelina Mango torna a mostrarsi allegra, sorridente, e soprattutto pronta a riprendere con la musica. L'annuncio arriva proprio dai social, dove la giovane cantante ha pubblicato foto e video che la ritraggono nuovamente in forma e pronta a riprenersi ciò che le spetta.

La Mango è stata ricoverata nella clinica Maria Luigia di Parma, dove ha tentato di risolvere i suoi problemi. Alla fine dello scorso anno aveva infatti confessato di aver contratto una forma di rinofaringite acuta, tanto seria da costringerla ad annullare il suo tour. " Non posso continuare, devo ascoltare il mio corpo ", aveva dichiarato, per poi scomparire da tutti gli schermi, persino dai social.

Dopo una lunga pausa, l'ex vincitrice del Festival di Sanremo è finalmente tornata a mostrarsi. Si è fatta prima vedere al concerto di Milano di Olly, durante il quale ha cantato insieme a lui dalle gradinate, intonando il brano "Per due come noi". Ha poi fatto sapere più chiaramente le sue intenzione pubblicando un messaggio sui suoi account: "Voglio divertirmi!". Insomma, tutto fa pensare che la cantante abbia davvero intenzione di tornare sul palco e riprendere a cantare.

Nelle recenti immagini pubblicate, l'artista compare in compagnia della famiglia e del barboncino Gin.

"Angelina ha pubblicato anche una foto della stanza dalle pareti rosa che l'ha ospitata tra le mura della clinica Maria Luigia. Della televisione su cui ha guardato i suoi cartoni animati preferiti. Del crocifisso che tuttora porta sempre al collo" , è quanto si legge sul settimanale Dipiù.

A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui 'esisto' un po' di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà",

è quanto da lei scritto in una lettera pubblicata dal settimanale.