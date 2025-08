Annalisa compie 40 anni: gli studi, il no di X factor e il successo

Mentre su Instagram è appena stato annunciato il brano Piazza San Marco con Marco Mengoni in uscita il 5 settembre, Annalisa si appresta a spegnere 40 candeline. All'anagrafe Annalisa Scarrone, la cantante è nata a Savona il 5 agosto 1985 e sin da bambina ha mostrato un forte interesse verso il mondo della musica, che l'ha portata a otto anni a iniziare lo studio della chitarra classica. Senza mai abbandonare il suo sogno di vivere di musica, la giovane Annalisa ha fatto numerosi lavori come cantante, registrando alla SIAE i suoi brani già quando non era nemmeno maggiorenne e si è fatta le ossa in quella fantomatica gavetta che oggi i social sembrano aver cancellato dai curriculum degli artisti.

L'ingresso alla scuola di Amici di Maria de Filippi

Il primo grande punto di svolta nella carriera nel 2010. Stando a quanto riporta Adnkronos, Annalisa tenta l'audizione per entrare a far parte di X-Factor, ma viene rifiutata. La ragazza però non si abbatte e poco dopo arriva la grande occasione della vita, quando viene scelta per far parte della decima edizione del format Amici di Maria de Filippi, dove si piazza seconda nella sezione canto, riuscendo anche a vincere il premio della critica giornalistica che prevedeva un premio di 50.000 euro messi a disposizione dal brand Tezenis. L'anno prima, Annalisa si era anche laureata in fisica all'Università di Torino, mettendo in evidenza il lato pratico del suo carattere, che l'ha portata ad accostare a una materia tanto umanista come la musica a una laurea scientifica d'altissimo valore. Tuttavia con la vittoria di Amici, per Annalisa si spalancano le porte del panorama musicale italiano. Dopo il primo album, Nali, Annalisa continua a registrare e nel corso degli anni escono Mentre tutto cambia, Non so ballare e Splende. Alla sua voce estremamente potente e pulita, Annalisa nei primi anni controbilancia la voglia di una musica molto intima, quasi da ballata romantica. Tuttavia i suoi brani colpiscono sempre, soprattutto per la maestria della sua voce. Una voce che le ha permesso di partecipare al Festival di Sanremo ben sei volte, a partire dal 2013, quando si piazza al nono posto con il brano Scintille, fino all'esibizione del 2024 con Sinceramente che le vale un podio, piazziandosi al terzo posto della classifica finale.

La rivoluzione di Bellissima e la vita privata

Musicista e cantautrice, Annalisa ha dalla sua anche una voglia di sperimentare e di reinventarsi. Ed è così che, nel 2022, si apre un nuovo capitolo della sua vita. Si tratta, infatti, dell'anno di Bellissima, brano uscito a inizio settembre e diventato un tormentone che è rimasto in cima alle classifiche per settimane, al punto da portare Annalisa a registrare il record con il brano più longevo in classifica per un'artista italiana. Dimessi i panni della cantautrice romantica, Annalisa si costruisce una nuova "maschera" da palcoscenico, con brani molto più ritmati, pensati per piacere al pubblico giovane di TikTok e non solo. Grazie ai suoi studi e alla sua costanza, Annalisa continua a costruire una carriera fatta di successi, dal brano Mon Amour fino alla cover di Christmas (Baby please come home), scelta come colonna sonora del film Prime Video Elf me, che vede come protagonista Lillo. Nel 2023, inoltre, Annalisa è stata inserita da Forbes nella lista delle 100 donne più di successo in Italia, dove figura al fianco della collega Elodie. Sempre nel 2023 si sposa con Francesco Muglia, manager di Crosta Crociere.

Ad oggi la cantante continua ad essere una donna di grande successo: è diventata bersaglio di una parodia dellacon la sua variante "oscura" Annalaisa, e nel 2025 non solo ha partecipato al Festival di Sanremo, nella serata dei duetti, con, ma ha anche lanciato il suo nuovo singolo,, diventato già viralissimo.