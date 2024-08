I fischi per il ritardo, poi gli applausi: Arisa interrompe il concerto per soccorrere un fan

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato un concerto decisamente movimentato oltre che inusuale, quello che ha visto come protagonista Arisa nella tarda serata di domenica 25 agosto, a Gioia del Colle, comune della città metropolitana di Bari: la cantante, infatti, ha prima suscitato le ire del pubblico accorso per sentirla a causa del grande ritardo, poi si è fatta perdonare interrompendo la propria esibizione per soccorrere un fan in difficoltà.

C'erano all'incirca 10mila persone ad assistere all'evento gratuito andato in scena nel corso di quella che era la serata conclusiva della Festa della Mozzarella e dei latticini celebrata in Piazza Plebiscito. Non tutto è andato secondo i piani e non per colpa, a quanto pare, degli organizzatori: Arisa, infatti, attesa da numerosi fan ai piedi del palco allestito in piazza, ha iniziato la sua esibizione molto dopo l'orario stabilito.

La cantante genovese è giunta infatti con oltre un'ora e mezza di ritardo, suscitando le ire dei presenti, che l'hanno sommersa di fischi poco prima dell'inizio della sua esibizione. Dopo le doverose scuse al suo pubblico, l'artista ha iniziato a cantare coinvolgendo tutti e lasciandosi alle spalle il malumore iniziale. Il concerto stava procedendo in modo regolare fino a che, a un certo punto, Arisa non ha notato una persona tra la folla star male: la cantante non ci ha pensato due volte, e ha interrotto l'esibizione per sincerarsi delle sue condizioni di salute e per richiedere l'intervento dei sanitari. "Un'ambulanza" , chiedeva la cantante dal palco, rivolgendosi poi direttamente allo spettatore colto da lieve malore: "Tutto bene? Stai bene?".

Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi e rapidamente, grazie al puntuale intervento del personale sanitario in servizio per l'evento in Piazza Plebiscito.

"Un bacione"

, dice l'artista al ragazzo, prima di riprendere il concerto e portarlo a conclusione. Dai fischi, quindi, agli applausi per il bel gesto: di sicuro la cantante si è fatta perdonare per il ritardo iniziale.