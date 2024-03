"Attirare l'attenzione sui diritti Lgbt". Annalisa sarà la madrina del Roma Pride 2024

Il Roma Pride ha trovato la sua madrina per l'edizione 2024: per l'appuntamento fissato per sabato 15 giugno è stata scelta Annalisa come figura di primo piano che rappresenterà la galassia arcobaleno alla grande parata che si terrà nella Capitale. La cantautrice, reduce dalla partecipazione a Sanremo in cui si è classificata al terzo posto, poterà proprio la sua recente hit Sinceramente come inno della manifestazione che - tra l'altro - quest'anno compie 30 anni.

L'annuncio è arrivato dalla stessa Annalisa, che ha deciso di affidare la comunicazione della notizia ai suoi profili social. " Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante ", ha commentato l'artista. Secondo cui celebrare insieme i 30 anni del Roma Pride non solo " sarà speciale " ma rappresenterà anche la possibilità di " attirare l'attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti ". Annalisa - nel ringraziare " immensamente " per l'invito ricevuto, motivo di emozione e di orgoglio " come poche cose al mondo " - ha puntato l'attenzione sul valore della festa che avrà al centro la libertà di essere, concetto spesso presente nelle sue canzoni, " per una società che possa dirsi civile ".

La presenza della cantautrice alla parata arcobaleno come madrina è stata accolta con grande gioia da Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride, che si è detto certo del fatto che l'apporto e l'impegno civile di Annalisa per la parità dei diritti fornirà un importante valore aggiunto alla manifestazione per far passare il messaggio " che un paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti ".

Lo scorso anno si è consumato un duro scontro sul Roma Pride: da una parte Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, aveva deciso di revocare il patrocinio all'evento per non prestare il fianco a chi promuoveva l'utero in affitto; dall'altra la galassia Lgbt non aveva fatto passi indietro e aveva attaccato il governatore di centrodestra. E gli animi, a distanza di un anno, non si sono affatto placati: dal Roma Pride hanno già fatto sapere che non intendono chiedere il patrocinio e che il logo della Regione Lazio verrà messo a testa in giù sul sito del Roma Pride con la chiara dicitura “ senza il patrocinio della Regione Lazio ”. Il tutto con la solita retorica della " estrema destra " che nel giro di pochi mesi " ha fatto un enorme passo indietro sul fronte dei diritti civili ".

È sempre lo stesso copione.