"Ha preso il cervello". La battaglia contro la meningite di Pasqualino di Amici

Era molto attivo sui social Pasqualino Maione, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, a cui ha partecipato come cantante nel 2008 (la stessa edizione vinta da Marco Carta). Il cantante classe 1984 si è riaffacciato sui social in questi giorni dopo un lungo periodo di assenza e, con il volto visibimente gonfio e provato, ha raccontato di aver avuto a che fare con brutti problemi di salute. È stato infatti colpito da una meningite, dopo aver preso il Covid, una seria complicazione che è seguita al virus contratto in forma grave nell'agosto 2022.

"Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social. No, non sono ingrassato", ha detto, con un accenno di sorriso. "È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo", ha aggiunto, spiegando di aver avuto una meningite post Covid che, fortunatamente, è stata presa in tempo "grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo". "Mi tengono tutt’ora sotto terapia e stanno cercando di farmi vivere al meglio e guarire al più presto. La strada è ancora lunga però ce la faremo. Ci tenevo a salutarvi e mettervi al corrente", ha concluso, rivolgendosi ai suoi follower.

Come testimoniano gli ultimi post pubblicati su Instagram, già ad agosto 2022 Pasqualino era stato costretto dal Covid a un ricovero in ospedale. "State attenti a questo maledettissimo Covid, io l’avevo sottovalutato, ma da 10 giorni sto passando l’inferno", aveva scritto. Poi a ottobre era tornato di nuovo in ospedale, spiegando che la situazione si era aggravata. "È risultata molto più seria di quanto io potessi pensare… purtroppo dopo il Covid le mie condizioni si sono aggravate e sono dovuto strae in ospedale per curarmi da una brutta infezione che ha colpito il midollo spinale e il cervello".