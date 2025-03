Baustelle e Tiromancino a "Capital Jam"

Vittorio Cosma

Continua stasera, sul palcoscenico del Teatro Oscar di Milano, il primo format live di Radio Capital che, dopo Negrita, Francesca Michielin, Lucio Corsi e Joan Thiele, porta sul palco Baustelle e Tiromancino.

Il format, gettonatissimo e sold out, è sempre lo stesso, quello di una grande serata con i top della radio, due grandi cantautori e un protagonista del mondo dello spettacolo, A dirigere, Luca De Gennaro host fisso e una super band diretta da Vittorio Cosma.

Luca De Gennaro (ph Carlo Mogiani)

“Capital Jam” rappresenta un evento unico nel suo genere, un meltin’ pot che mescola la grande musica, fra esibizioni live e talk. In un’ora e mezza circa viene declinato un tema differente dai migliori musicisti e interpreti della musica e dai grandi personaggi dello spettacolo indissolubilmente legati all’arte delle sette note, tutto rigorosamente dal vivo, con improvvisazioni, curiosità, aneddoti e spaccati di vita vera.Obiettivo, esplorare e celebrare la musica, fra passato, presente e futuro. “Radio Capital per la prima volta esce dai suoi studi e diventa protagonista assoluta di un proprio format live che rispecchia appieno la sua natura e il suo stile inconfondibili - dichiara Linus, Direttore editoriale e artistico di Radio Capital. “Capital Jam è un progetto che vede al centro la musica, anzi, ‘Solo Bella musica’, per parafrasare il nuovo claim, ma senza rinunciare anche a un racconto inedito e unico di quest’arte che ci unisce e appassiona tutti. Musica e parole preziose che accompagneranno questi live show che abbiamo fortemente voluto e che una radio universalmente riconosciuta per valore e qualità come Capital meritava, e capace di incarnare il nuovo corso inaugurato a settembre con programmi e voci inedite ma senza mai tradire la propria essenza e personalità”.

A Linuds fa eco Luca De Gennaro: “Sono felice di portare la musica e le storie di Radio Capital in teatro, da sempre la radio della grande musica e dei suoi protagonisti. Ogni giorno, insieme a Mixo, nel nostro programma del pomeriggio ‘Capital Records’, ci accorgiamo di avere un pubblico di veri appassionati della bella musica, che vogliono ascoltarla alla radio e anche vederla dal vivo. Insieme a Vittorio Cosma e la sua Super Band formata da musicisti eccellenti, e affiancato dai miei amici e amiche della radio, siamo pronti ad accompagnare, fra note e racconti, i grandi artisti che avremo il piacere di ospitare sul palco in queste 3 serate. ‘Capital Jam’ segna un nuovo importante e bellissimo traguardo per la nostra radio. Ci si vede in teatro!”