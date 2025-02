Bodensee con la Zhang al Conservatorio. L'"Eroica" di Ludwig diretta da Venzago

Ascolta ora 00:00 00:00

Le grandi orchestre sono il pezzo forte della Società dei Concerti: oggi la Bodensee Philharmonie Konstanz è in scena per un doppio appuntamento: alle ore 17 l'orchestra farà ascoltare al pubblico della serie pomeridiana «Zaffiro» il brano «Eroica» di Beethoven.

Per l'appuntamento delle ore 20,45 si aggiunge un astro nascente: Monica Zhang (nella foto). Il programma serale prevede l'esecuzione del brano «Jeunhomme» di Mozart. La denominazione di Jeunehomme Konzert è in riferimento al nome della misteriosa pianista francese, mademoiselle Jeunehomme, che si sarebbe recata nella cittadina austriaca per un tour e per il quale Mozart lo avrebbe scritto. Non si è mai chiarito di chi fosse, probabilmente si trattava di Louise Victoire Noverre. Il brano è il primo grande concerto per pianoforte del musicista salisburghese ed è considerato una delle pietre miliari nella sua produzione. In entrambe le esibizioni l'orchestra è diretta dal maestro Gabriel Venzago.

La Bodensee Philharmonie Konstanz è una delle istituzioni culturali più importanti della Germania sud-occidentale, caratterizza l'offerta della città universitaria di Costanza e riveste un ruolo importante nella vita concertistica della Svizzera. Con oltre 60 musicisti, l'orchestra raggiunge circa 80mila persone, cento concerti all'anno.