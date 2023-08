Boy George a rischio bancarotta: la lite col collega e il contenzioso, cosa sta accadendo

Boy George sull'orlo della bancarotta e di una crisi di nervi, dato che il suo progetto per uscire dalle enormi difficoltà economiche sta trovando un ostacolo evidentemente inatteso: il cantante è stato costretto a correre ai ripari per via dell'accertamento di un debito di circa 2 milioni di euro maturato nei confronti dell'oramai ex batterista del Culture Club Jon Moss.

Per cercare di reperire fondi sufficienti a uscire dalla situazione debitoria, Boy George, leader del gruppo musicale britannico fondato nel 1982, ha messo in vendita la sua casa di Londra e annunciato di voler realizzare un film biografico su Marilyn (al secolo Peter Robinson), cantante inglese icona degli anni '80. L'unico "problema" è che il diretto interessato non pare essere particolarmente d'accordo sul progetto del suo amico e non ne ha mai fatto mistero neppure davanti ai microfoni.

Se da un lato, quindi, Boy George ha pianificato tutto, convinto di riuscire a scrivere e produrre un film che parli della vita del collega, noto in patria soprattutto per la hit del 1983 "Calling your name" oltre che per i suoi singolari e appariscenti travestimenti, dall'altra Marilyn fa muro. I due paiono procedere su diversi binari, col cantante dei Culture Club che avrebbe già pronto il titolo per il film biografico ( "lo chiamerei 'La dea del teflon'" , aveva dichiarato nel corso di un'intervista) e Peter Robinson che ha spiegato ai giornalisti di sentirsi sfruttato dal collega: "Gli piace che io sia controllato e che stia in disparte".

Qualunque sia la modalità scelta per fare soldi, comunque, il nocciolo della questione resta la pesante situazione debitoria nei confronti di Jon Moss: Boy George e i Culture Club devono 1,75 milioni di sterline (ovvero circa 2 milioni di euro) all'ex batterista dopo l'accordo siglato tra le parti in causa per lo sfruttamento del nome del gruppo e dei diritti.

Era stato lo stesso Moss a intentare causa contro gli ex colleghi Boy George, Roy Hay e Michael Craig dopo essere stato silurato nel 2018 dal manager della band inglese. All'ex batterista spetta il riconoscimento di una cifra calcolata sulla base della parte a lui spettante in relazione a quello che è stato quantificato come valore assoluto del gruppo musicale Culture Club e dei profitti realizzati dalla band dal momento del suo allontanamento. A questa cifra si è sommata anche la sua fetta di guadagno sul tour "Life", a cui il batterista prese parte. Per rinunciare a qualsiasi genere di pretesa sul diritto di uso del nome del gruppo, Moss dovrà quindi incassare la cifra pattuita tra le parti.