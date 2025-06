La calda estate del Blue Note

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi si ferma è perduto. Ovvero, nessuno spenga la musica, quella suonata per davvero e non soltanto quella costruita dalla tecnocrazia digitale. E allora vale senz’altro la pena continuare a seguire la programmazione del Blue Note, unico club a Milano che per tutto l’anno offre al pubblico una ricca stagione di concerti durante l’intera settimana, mantenendo viva anche tra i giovani la cultura del jazz, del soul, del funky e anche del rock.

Dopo il grande successo della stagione invernale appena conclusasi nella hall di via Borsieri, riecco il Blue Note in versione “Off”, ovvero itinerante con 14 i concerti in programma in location meravigliose: dallo storico Ristorante Don Lisander di Milano alla Reggia di Venaria passando per Villa Invernizzi di Trenzanesio, BiM e Villa d’Este, dove il 20 agosto si esibirà il Maestro Andrea Bocelli. L’edizione estiva ha preso il via proprio dal Don Lisander, a pochi passi dalla Scala. Otto grandi appuntamenti nel cuore di Milano: le serate avranno inizio a partire dalle 19,45 e prevedono cena e spettacolo, con un menu guidato e studiato appositamente dallo Chef del Don Lisander. Dopo il live dell’indimenticato Luca Jurman con il suo soul quartet, questa sera sul palco di via Manzoni salirà una vera e proptria istituzione per il pubblico (non solo) milanese. Stiamo parlando del chitarrista cantante e showman Gigi Cifarelli che ha da poco festeggiato il suo 70esimo (ma chi lo direbbe?) proprio con la chitarra in mano. Cifarelli è uno dei più virtuosi chitarristi al mondo, con un forte imprinting jazz (ha iniziato con la lezione di Wes Montgomery e George Benson), al suo attivo numerosi album da solista che lo vedono eccellere anche vocalmente, mentre continua la sua grande produzione di concerti dal vivo: un modo anche per insegnare ai giovani le magie dello strumento a sei corde.

Nel cartellone di Blue Note Off anche due appuntamenti con Jazzaria, nella spledida cornice della Reggia di Venaria (28-29 giugno), con i concerti di Ray Gelato & The Giants e Dee Dee Bridgewater Quartet Feat. Fabrizio Bosso. Blue Note Milano tornerà poi a portare la sua musica al BiM, per un’estate all’aperto all’insegna delle sonorità più fresche e coinvolgenti. La mini-rassegna di due appuntamenti nel BiM Garden, guiderà gli spettatori in un viaggio tra soul, funk, R’n’B, rock e psichedelia. La scelta degli artisti celebra le sonorità contemporanee e la nuova scena musicale italiana. Ogni serata si aprirà con un DJ set, selezionato tra realtà musicali che mescolano jazz, groove ed energia contemporanea. Ingredienti perfetti per il pubblico giovane e curioso del BiM. In apertura della stagione estiva il direttore Daniele Genovese ha commentato con grande soddisfazione l’annata di concerti che ha registrato un numero di presenze mai visto prima: ben 90.000, con 3.500 spettatori in più dell’anno precedente nonostante la chiusura anticipata al 31 maggio e non a metà giugno come di solito accade. Questi dati sono alimentati da una sempre più crescente presenza di un pubblico giovane, che coltiva la passione per il jazz e più in generale per la buona musica dal vivo. Ciò si è reso possibile anche grazie alla politica di promozione sul prezzo sui secondi spettacoli – il cosiddetto Nice Price - e ad una programmazione eterogenea fatta di grandi nomi e talenti emergenti del panorama nazionale e internazionale. “Il numero di sold out è un meraviglioso attestato di apprezzamento verso la nostra programmazione.

Abbiamo ammirato il Blue Note pieno e molto coinvolto dalle performance di formidabili artisti come Amii Stewart, Paolo Fresu, Macy Gray, Incognito, Samara Joy ma anche, per andare oltre il jazz, Serena Brancale con la sua trascinante energia. Una stagione che è anche una bella sfida per il futuro”.