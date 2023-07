La nuova "hit" dell'estate 2023? Lo spot del Polase contro il caldo

Anche per l’estate 2023 gli artisti italiani si sono divertiti a lanciare dei potenziali tormentoni da ascoltare sotto l’ombrellone in spiaggia, in piscina o durante un viaggio in macchina in partenza per le vacanze estive. Tuttavia, tra le diverse hit, ce n’è una, forse la più improbabile, che al momento gareggia per aggiudicarsi il primo posto di miglior canzone dell’estate, la canzone del Polase "OdiAmo l'estate" di Omito. Proprio in questi giorni, infatti, in molti stanno condividendo la canzone sottolineando quanto ormai sia diventata un tormentone.

"OdiAmo l'estate", la nuova hit dell’estate 2023

Molti gli utenti del mondo del web che stanno divertendosi a condividere questa canzone e basterebbe soltanto leggere qualche commento per capire l’euforia che ruota attorno all’operazione del brand Polase. “La nuova hit estiva della storia estate 2023” dice un utente; “Sinceramente, per essere la canzone di una pubblicità, è fantastica. Nuova hit? Di sicuro entrerà nella mia playlist” afferma un altro; e ancora si legge: “L'avrò ascoltata almeno un centinaio di volte”. Addirittura in tantissimi pensano che a cantare "OdiAmo l'estate" sia J-ax e così, qualcuno scrive: “Ma è J-ax?” oppure “Like se anche a voi sembra che J-ax canti questa canzone”. Insomma, diciamo che per essere la canzone di una pubblicità sta riuscendo a far discutere parecchio di sé e, la confusione con J-ax non fa che alimentare il suo essere “virale”.

La trovata pubblicitaria

Polase, il brand di Haleon Italy ha inserito la pubblicazione di questa canzone all’interno di una più ampia campagna pubblicitaria; infatti, il brand ha lanciato una nuova piattaforma di comunicazione ideata da VMLY&R. La piattaforma per l’appunto prevede un multisoggetto tv, un videoclip su YouTube e una canzone completa su Spotify volta a raccontare la duplice faccia dell’estate: c’è chi la ama e chi la odia a causa del troppo caldo e da qui il titolo: "OdiAmo l'estate". Il videoclip, infatti, racconta la storia di Andrea che sul suo divano soffre la spossatezza a causa del caldo cittadino e quella di Barbara che, a bordo piscina, è insofferente oltre che al forte caldo anche all’iperattività della nonna. A questo c’è, dunque, un rimedio: Polase e la sua ricarica di Sali minerali che aiuterà entrambi a riscoprire il gusto della stagione estiva.

I precedenti

Non è certamente la prima volta che una canzone di una pubblicità – come anche una semplice frase – ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio tormentone; basti pensare alla canzone dell’Happy Hippo che è diventata un cult nell’immaginario comune o anche allo spot della Nestlè con l’iconica frase “Antò fa caldo” che ancora dopo vent’anni riecheggia nelle orecchie di molti italiani. E chi, invece, potrà mai dimenticare le magiche suonerie per i cellulari? Sicuramente è ancora presto per dirlo, ma chissà che tra qualche anno non ci ritroveremo a canticchiare “So che odi l’estate per il caldo bestiale, ma io amo l’estate senza non ci so stare” provando un pizzico di nostalgia per questa estate di caldo infernale.