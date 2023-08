Cardi B, scatta la denuncia: è accusata di aggressione per il lancio del microfono

Guai in vista per Cardi B. La rapper è stata denunciata per aggressione da una donna colpita dal microfono, che l'artista americana ha scagliato pochi giorni fa contro un fan che le aveva lanciato un drink sul palco. L'episodio, diventato virale sul web, ha avuto un risvolto amaro per Cardi, che ora è al centro di un'inchiesta della polizia di Las Vegas.

Il gesto del fan, la reazione di Cardi B

La denuncia è scaturita dall'episodio di cui l'artista si è resa protagonista sabato scorso. Durante un'esibizione a Las Vegas, la popstar era stata colpita da un bicchiere contenente del liquido lanciatole da un ragazzo, che si trovava poco sotto al palco. Inferocita dall'accaduto, Cardi B ha reagito scagliando il suo microfono verso il giovane ma l'oggetto avrebbe colpito un'altra persona.

" Il microfono ha colpito il lanciatore di bevande, ma è rimbalzato e ha colpito anche un'altra donna in piedi accanto a lui ", riferisce il sito americano TMZ, che ha pubblicato un nuovo video dell'accaduto, da un'altra angolazione rispetto al filmato che circola da giorni in rete. La donna si sarebbe così rivolta alle autorità locali per sporgere denuncia.

La denuncia per aggressione

La stampa americana non ha fornito i dettagli della denuncia, ma TMZ riferisce che la donna, " che è stata colpita dal microfono di Cardi quando lo ha scagliato tra la folla al Drai's Nightclub sabato, è andata al dipartimento di polizia di Las Vegas il giorno successivo per denunciare l'incidente ". Nel verbale la donna avrebbe dichiarato di essere stata colpita a un piede dal rimbalzo del microfono e, anche se non si parla di referti medici, l'episodio potrebbe costare caro alla rapper statunitense, che al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Da ore in rete, infatti, circola un secondo video che offre una prospettiva diversa sui fatti, nel quale si vede il microfono colpire di rimbalzo anche una donna. E proprio il filmato in questione sarebbe stato acquisito dalla polizia di Las Vegas, che sta indagando per aggressione. La situazione potrebbe non pendere dalla parte dell'artista visto quanto avvenuto pochi minuti prima del lancio del drink sul palco e della reazione di Cardi B. " Prima dell'alterco, Cardi e il suo DJ avevano implorato la folla di schizzarle addosso dell'acqua per rinfrescarla" , riporta TMZ, chiarendo la dinamica di quanto accaduto dopo: "Ma non ha preso bene quello che il ragazzo le ha lanciato più tardi ".