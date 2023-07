Fan lancia un drink sul palco, Cardi B reagisce male e lo colpisce col microfono

La moda di lanciare oggetti sul palco contro gli artisti sta dilagando. Sono decine gli episodi accaduti negli ultimi due mesi di questa calda estate e che hanno visto "vittime" Harry Styles, Bebe Rexha, Drake e altre popstar internazionali. L'ultima in ordine di tempo a essere stata colpita mentre si stava esibendo sul palco è stata la rapper statunitense Cardi B. La sua reazione è stata, però, decisamente differente da quella dei colleghi, tanto che il video amatoriale della scena è diventato virale sui social network in pochissime ore.

La violenta reazione di Cardi B

Il Drai's Beachclub di Las Vegas era al completo per il concerto dal vivo di Cardi B. La popstar americana si stava esibendo sul palco in alcuni dei suoi più celebri brani, quando un giovane - poi identificato dagli addetti alla sicurezza - le ha lanciato addosso un bicchiere contenente del liquido, bagnandola completamente. Nel video, che alcuni fan hanno registrato durante la performance, si vede Cardi B rimanere impietrita per il gesto sconsiderato del fan e poi reagire con rapidità e violenza al gesto, tanto da fare diventare virale il filmato.

Inferocita dall'accaduto, dopo la momentanea sorpresa, la rapper Cardi B ha scagliato con forza il microfono con il quale stava cantando verso il giovane, che ha avuto la malsana idea di colpirla con il drink. Nel filmato la popstar grida alcune parole all'indirizzo del pubblico e poi sospende l'esibizione consentendo agli addetti alla sicurezza, intervenuti per placare gli animi e farle da scudo, di identificare il giovane autore dell'azione e portarlo fuori dal locale. Visibilmente indispettita dalla situazione, Cardi B ha lasciato il palco per alcuni minuti, salvo poi tornare per concludere il suo live.

Altri episodi simili