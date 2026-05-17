Chi è Dara, la cantante bulgara che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026

Ribaltando ogni pronostico, alla fine è stata Dara a vincere l'Eurovision Song Contest 2026, portando in alto il nome della Bulgaria. Ma chi è la cantante arrivata al primo posto nella competizione, davanti a Israele e Romania?

Nata a Varna nel 1998, Dara, pseudonimo di Darina Nikolaeva Jotova, ha 27 anni e nel suo Paese è già famosa da tempo. Si tratta infatti di una delle massime figure di riferimento del pop contemporaneo bulgaro.

Stando a ciò che sappiamo di lei, la giovane ha iniziato a cantare dall'età di 7 anni,studiando inizialmente la musica folcloristica tradizionale alla National School of Arts. Poi, con il tempo, ha cambiato indirizzo. Il suo nome è divenuto noto nel 2015, quando ha partecipato alla quarta stagione di X Factor Bulgaria ed aveva solo 17 anni. Nel talent è stata seguita dal rapper Krisko e si è classificata al terzo posto. Da allora è molto seguita in Bulgaria e, a poco a poco, ha iniziato a farsi conoscere anche a livello internazionale.

Terminato X Factor, infatti, Virginia Records ha firmato un contratto con lei, pubblicando il suo primo singolo ufficiale, "K'vo ne chu", brano che ha avuto subito successo, arrivando primo nella classifica nazionale.

Dara combina lo stile pop a quello R&B e synthpop, e forse proprio questo la rende così speciale e amata. I suoi brani contano milioni di visualizzazioni sui social. Ad essere particolarmente apprezzate sono le canzoni "Thunder" e "Mr. Rover".

Il suo talento non è mai stato messo in discussione, tanto che nel 2021 è stata chiamata a fare il giudice per The Voice of Bulgaria, dove è riuscita a portare alla vittoria due dei concorrenti che l'hanno scelta come coach.

Il suo album "Adhdara", molto più maturo, l'ha portata a farsi conoscere a livello internazionale.

La vittoria all'Eurovision Song

Contest 2026 è stata l'ennesima medaglia in una carriera di per sé già brillante. A risultare decisivo è stato il televoto. Gli spettatori hanno premiato la sua "Bangaranga", che è già divenuta una hit a livello mondiale.