"A chi mi dice", 20 anni fa usciva la canzone dei Blue: che fine hanno fatto

Era il 2003 quando i Blue, popolare boy band britannica, pubblicavano "A chi mi dice", primo e unico brano in italiano del gruppo. La canzone esordì direttamente al primo posto delle classifiche musicali del nostro Paese, facendo diventare i Blue gli unici veri rivali dei Backstreet Boys nel cuore delle fan italiane. Con oltre 30mila copie vendute, "A chi mi dice" è stato certificato Disco d'Oro a soli sei mesi dall'uscita e è stato il secondo singolo più venduto in Italia nel 2004. Numeri record per una boy band che ha lasciato il segno nella storia della musica mondiale e che oggi, a distanza di vent'anni, è tornata di nuovo sulla scena.

A chi mi dice, chi è l'autore

"A chi mi dice" nasce come adattamento in italiano del brano "Breathe Easy", terzo estratto dell'album "Guilty" con il quale Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa si consacrarono sulla scena musicale internazionale. In pochi sanno, però, che il testo di "A chi mi dice" è stato scritto da Tiziano Ferro, riadattando la versione originale. Nel 2016 Fausto Leali e Mina la interpretarono insieme inserendola nell'album "Non solo Leali", mentre nel 2019 sono i tre tenori de Il Volo a farne una cover poi inserita nel disco "Musica". " Prima o poi la inciderò ", aveva ammesso Tiziano Ferro anni fa, parlando di "A chi mi dice", brano che lui stesso ha cantato più volte dal vivo nei suoi concerti.

Che fine hanno fatto i Blue

Di fatto l'album "Guilty", uscito nel 2003, ha segnato una svolta nella storia dei Blue. Dopo avere pubblicato tre dischi in tre anni, la boy band ha rallentato la sua corsa e i componenti del gruppo hanno preso strade diverse, dedicandosi a progetti solisti. Dopo la pubblicazione di due raccolte, nel 2013 Lee Ryan e gli altri si riuniscono e escono con un nuovo progetto discografico "Roulette" e due anni dopo con il disco "Colours", che porta i Blue a girare il mondo in tour. Nel 2015, però, la band britannica si prende una nuova pausa di riflessione. Di scioglimento non si è mai parlato, ma di fatto i quattro ragazzi inglesi si allontanano dalla scena per i successivi sette anni. A sorpresa, il 28 ottobre 2022 i Blue sono tornati con un nuovo album in studio "Heart & Soul" per celebrare i vent'anni di carriera e oggi si godono il ritorno al successo.