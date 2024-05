Il brano "The Code", i pronomi they/them e gli esordi a 13 anni: chi è Nemo, il vincitore dell'Eurovision 2024

Si identifica con i pronomi they/them e il brano "The Code" - con il quale ha vinto la 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest - parla del viaggio che lo ha portato alla consapevolezza di non essere né un uomo né una donna. Questo è Nemo, il cantante svizzero di 24 anni, che ha trionfato all'ESC 2024.

Gli esordi nel 2012

Classe 1999, Nemo Mettler è nato e cresciuto a Bienna, nel cantone di Berna, in Svizzera e ha esordito nel mondo dello spettacolo all'età di 13 anni, quando è stato scelto per recitare in un musical, che lo ha reso famoso. Da quel momento Nemo ha capito che la musica sarebbe stata la sua strada. Ha studiato violino, pianoforte e batteria e nel 2016 si è presentato sul palco del Virus Bounce Cypher, il più grande evento rap svizzero dal vivo, e ha conquistato il pubblico. Il video della sua esibizione è diventato virale e questo gli ha consentito di incidere due EP, che lo hanno fatto rimanere ai vertici della classifica svizzera dei singoli per settimane.

Berlino e la definizione "non binario"

Nel 2019 Nemo ha deciso di trasferirsi a Berlino per espandere i suoi orizzonti e in Germania la sua carriera ha assunto connotati internazionali. L'artista svizzero è diventato anche autore e produttore di altri cantanti e nel 2021 è tornato in Svizzera per partecipare al Cantante Mascherato. Della sua identità di genere Nemo ha parlato solo lo scorso anno, quando in un'intervista dichiarò: "Trovare me stesso/a è stato un processo lungo e difficile. Ma niente mi fa sentire meglio della libertà che ho guadagnato realizzando che non sono binario". Lo scorso novembre, quando il suo paese ha lanciato il concorso per scegliere il proprio rappresentate all'Eurovision, Nemo ha presentato il suo brano "The Code", che è stato selezionato tra oltre 400 canzoni.

Conchita Wurst e il futuro

A ispirare la sua musica e il suo modo di essere è stata anche Conchita Wurst, l'artista austriaca vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2014. "Ha ridefinito per sempre cosa significa Eurovision per me. La sua performance è stata accattivante, bella e molto significati", ha dichiarato Nemo a EurovisionWorld.com giorni fa. Nemo era tra i favoriti alla vittoria già alla vigilia dell'inizio dell'Esc in Svezia, ma quando il suo nome è riecheggiato nella Malmo Arena l'artista è rimasto incredulo e il suo futuro è già pieno di progetti: "Sto lavorando a diverse nuove canzoni e che non vedo l'ora di pubblicare. Sto anche lavorando con una band per preparare gli spettacoli per l'estate, speriamo di poter fare un tour magari in Europa.