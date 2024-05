Eurovision, ovazione per Angelina Mango. Fischi a Israele | Diretta

È ufficialmente partita la "Grand Final" dell'Eurovision Song Contest 2024. Alla Malmo Arena 25 artisti rappresentanti di altrettanti Paesi europei si sfidano per potere togliere scettro e corona alla Svezia, vincitrice un anno e fa e (di conseguenza) padrone di casa in questa edizione. Inizialmente i cantanti in gara dovevano essere 26, ma nelle scorse ore è arrivata la comunicazione ufficiale della squalifica dei Paesi Bassi a seguito della lite dell'olandese Joost Klein con la cantante israeliana e della successiva apertura di un'inchiesta. L'Italia schiera Angelina Mango con la sua "La Noia", brano trionfatore all'ultimo Festival di Sanremo. L'interprete lucana dovrà tuttavia vedersela con altri artisti più accreditati per il successo finale, stando alle quote dei bookmakers: le nazioni favorite della vigilia, infatti, sarebbero la Croazia (con Baby Lasagna), Israele (Eden Golan) e Svizzera (Nemo). Ma nulla potrà dirsi certo fino alla proclamazione definitiva del vincitore, frutto della somma dei voti delle giuria di qualità e dei cittadini europei.

La musica della Svezia apre le dance

"Hooked On a Feeling" - brano di B. J. Thomas diventato famoso anche grazie al film "Le Iene" di Quentin Tarantino - introduce la grande parata delle bandiere indossate dai cantanti partecipanti, i quali sfilano sulle note di successi di gruppi svedesi doc come Icona Pop, Ace of Bases, Roxette, Likke Li, Axwell & Ingrosso, Abba. Nessuna contenstazione chiaramente udibile all'interno della Malmo Arena nei confronti della cantante israeliana da parte di spettatori filo-palestinesi. Poi, i due gemelli Marcus & Martinus padroni di casa rompono il ghiaccio dell'Eurovision 2024 con la loro hit elettronica intitolata "Unforgettable". Le Ucraine Alyona Alyona & Jerry Heil mettono in scena "Teresa & Maria", canzone dal forte impatto evocativo, mentre la Germania punta sul talento uscito nato artista di strada e poi diventato famoso grazie a X Factor: Isaak ("Always on the run)". Il Lussemburgo torna in gara nel Song Contest europeo e propone Tali con la sua "Fighter", composta Dardust (stesso autore de "La Noia").

Fischi per Israele, ma niente proteste plateali

Nelle ore che hanno immediatamente preceduto la finalissima dell'Eurovision si temevano pesanti contestazioni contro Eden Golan: la polizia svedese era stata infatti avvertita che attivisti anti-israeliani sarebbero potrebbero entrare nell'Arena di Malmo per compiere una "provocazione" durante l'esibizione dell'artista rappresentante dello Stato Ebraico. Fatto sta che, per quanto di fischi e "buu" (misti ad applausi) ce ne siano stati, non si sono avute tracce di proteste ostentate contro la cantante, la quale con "Hurricane" ha desiderato cantare un inno che invita a ritrovare la speranza anche nelle circostanze più drammatiche. La Lituania di Silvester Belt ("Luktelk") chiude il primo sestetto della gara. Dopo il break, la Spagna fa ballare e cantare a gran voce tutto il pubblico con "Zorra", brano elettropop dei Nebulossa che inneggia alla libertà dalle donne. Con il titolo più lungo della storia dell'Eurovision ("Nendest narkootikumidest ei tea me (küll midagi") l'Estonia accompagna 5minust x Puuluup.

Fan italiani (e non solo) in delirio per Angelina Mango

Si prosegue poi con i "satanassi" irlandesi Bambie Thug ("Doomsday Blue"), seguiti a ruota dallo show del lettone Dons ("Hollow"), il ballo arabeggiante della greca Marina Satti ("Zari") e la spettacolare coreografia sottosopra del britannico Olly Alexander ("Dizzy"). Il terzo sestetto viene aperto dal gruppo norvegese Gate ("Ulveham") e, immediatamente dopo, ecco finalmente scendere in pista Angelina Mango. La detentrice in carica di Sanremo del Leone d'oro fa scatenare non solo le centinaia di tifosi italiani che sono riusciti a entrare nell'arena sportiva della città svedese, ma anche gli altri migliaia di appassionati di musica provenienti di altri Paesi. L'emozione non ha assolutamente giocato brutti scherzi per lei, che è stata omaggiata in maniera convinta da tutto il pubblico alla fine della sua esibizione, chiusa da un gridato "Grazie, thank you!" della stessa Mango.

Standing ovation più che meritata per la 23enne originaria di Maratea, con tanto di boato durante la parte non strumentale.