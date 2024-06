"Ci saranno meno rompico***oni", la frecciata di Achille Lauro a Fedez su X-Factor

Ascolta ora 00:00 00:00

Volerebbero stracci fra Achille Lauro e Fedez. Al termine della conferenza stampa relativa ai palinsesti dell'offerta di Sky, in cui si è appunto parlato dell'edizione 2024 di X-Factor, il cantautore veronese si è lasciato sfuggire una frecciata non da poco nel commentare la scelta dei prossimi giudici dell'amato show musicale. Ormai tutto è pronto. Sarà infatti Giorgia a condurre il talent, mentre il quartetto di giudici sarà composto da Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jack La Furia e Achille Lauro.

Grande assente sarà Fedez, un volto noto del programma. Il rapper ha esordito come giovanissimo giudice dello show nell'edizione del 2014, nella categoria "Under uomini", per poi continuare ininterrottamente fino al 2018, chiudendo con la categoria "Over". Dopo una pausa di quattro anni, Federico Lucia è poi tornato nel programma per le edizioni 2022 e 2023. Insomma, una presenza abbastanza fissa. Eppure, nell'edizione 2024 non ci sarà. X-Factor ripartirà il prossimo settembre, anche se le registrazioni delle prime audizioni sono cominciate già a inizio giugno.

Intervenuto per commentare il grande rinnovo del programma, Achille Lauro si è lasciato sfuggire una battuta che ha immediatamente destato l'attenzione dei fan più attenti. "È un tavolo ben assortito, con un grande rispetto per la musica" , ha dichiarato il cantante. " Bisogna essere materni ma anche rigidi. Non penso che ci sia più spazio per la musica ruffiana. Tutti noi vogliamo qualcosa che ci emozioni" . Poi, parlando di coloro che lo hanno preceduto nel ruolo di giudice, ha affermato: "Credo che rispetto agli anni scorsi è meno pieno di rompi cogl**ni".

Un commento che è subito rimbalzato sui social network. Per molti non ci sono dubbi, Achille Lauro si riferiva proprio a Fedez. Fra i due, secondo certe voci, non ci sarebbe un bel rapporto. In passato li abbiamo visti insieme nel brano "Mille", con Orietta Berti, ma da allora pare ne siano successe parecchie e i due non si saluterebbero nemmeno.

A riprova di ciò, affermano i fanatici del gossip, la decisione di entrambi gli artisti di non seguirsi più sui social.

Nelle ultime settimane, parlando della rottura fra Fedez e, c'è anche chi ha diffuso la voce di un possibile vecchio flirt tra l'imprenditrice digitale e Achille Lauro, risalente al 2021. Tutte dicerie mai confermate, ovviamente. Rimane il fatto che fra i due artisti non sembra correre buon sangue.