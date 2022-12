Claudia Arvati, addio alla corista dei più grandi big italiani

È un giorno molto triste per la musica italiana, è scomparsa all'età di 62 dopo una lunga malattia, Claudia Arvati una delle più grandi coriste del nostro Paese. A darne il commosso annuncio Claudio Baglioni che con lei aveva condiviso per decenni il palco: " Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi ". Al suo saluto si è unito quello di decine di big da Gigi D'Alessio a Fiorella Mannoia che con Claudia divideva anche una lunga amicizia.

Nata a Mantova il 14 novembre del 1960, la passione per la musica e il canto erano sbocciati prestissimo in lei. Già all'età di 7 anni frequentava la scuola di musica e andando avanti cominciò a prendere lezioni di canto e a studiare basso e chitarra. A 17 anni formò una cover band tutta al femminile, che attirò l'attenzione dell'allora casa discografica RCA che le fece un provino e la prese come cantante e chitarrista nel gruppo dei Pandemonium. Claudia si trasferì quindi a Roma dove, con la sua voce unica, iniziò la carriera di corista lavorando con i più grandi.

I grandi artisti che hanno lavorato con lei

Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D'Alessio, Gianni Morandi, Giorgia e Andrea Bocelli, sono solanto alcuni con cui ha condiviso il palco in giro per l'Italia e per il mondo. Ma non solo; notata da Gianni Boncompagni si aprì per lui una proficua carriera televisiva. Boncompagni la volle per alcuni dei suoi programmi come Pronto chi Gioca e Carramba che sorpresa. Partecipò poi ad altre importanti trasmissioni come Furore, Passo Doppio, La Corrida, Amici e Fantastico.

Diventà anche direttrice del Coro Roman Academy. Sin dagli inizi della sua malattia, aveva condiviso il suo percorso con i fan attraverso i social, così come la sua battaglia che aveva affrontato giorno per giorno sempre con il sorriso sulle labbra come la ricordano in molti. Una guerriera viene ora considerata in molti messaggi, che però non è riuscita a vincere la sua battaglia. "Dolore. Senza parole. riposa in pace guerriera..", è il commento di Tosca che spicca tra i tanti lasciati.