“Sto male”. Baglioni costretto a spostare il tour

Dopo Angelina Mango e Samuele Bersani un altro big della musica italiana si ferma a causa di problemi di salute. Claudio Baglioni ha annunciato che il suo tour "Piano volo solo Tris", che sarebbe dovuto partire il 21 novembre da Assisi, è stato posticipato a gennaio 2015 a causa di una " una epicondilite al gomito destro e di una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale ", che hanno colpito Baglioni.

Tour rinviato al 2025

L'annuncio è arrivato attraverso i canali social del cantautore che ha rivelato di avere seri problemi di salute, che lo hanno costretto a rinviare di due mesi la sua tournée. " È andata così. Subito dopo aver terminato gli eventi di 'aTuttocuore' all'Arena di Verona, mi sono messo all’opera per prepararmi ai concerti solistici di Piano di volo ", ha scritto sul web Claudio Baglioni, proseguendo: " Essendo l'ultima tournée nei grandi teatri lirici, l'avrei voluta e dovuta far diventare la più importante e perfezionata delle esecuzioni e interpretazioni. Per raggiungere il risultato auspicato, mi sono così esercitato, suonando e cantando, per molte ore al giorno ".

Le prove e i problemi di salute

Le prove estenuanti e il carico di lavoro portato avanti hanno inciso negativamente sulla salute di Baglioni che sui social ha svelato: "Qui qualcosa non è andato come doveva e dai e dai, ho caricato eccessivamente braccia e mani, sforzando troppo tendini, legamenti e articolazioni. Perciò mi sono procurato dolori e infiammazioni che ho curato con procedure fisioterapiche mentre continuavo a provare i brani del repertorio. La condizione di polso, avambraccio, braccio destro è, in questo modo, peggiorata fino a interessare anche la spalla e pure il povero morale ". Per non peggiorare la sua condizione già compromessa e non deludere il suo pubblico, il cantante ha scelto di fermarsi, prendersi cura di sé e tornare sul palco da 15 gennaio prossimo.

Il messaggio social di Baglioni

" Una performance a solo, la più impegnativa e difficile tra tutti i tipi di esibizione, chiede al protagonista di arrivarci nella forma più buona, anche perché è unico artista in scena e non può appoggiarsi ad altri comprimari e farsi aiutare laddove sia in difficoltà", ha raccontato Baglioni, concludendo: "Di conseguenza, per sanare completamente questo malanno funzionale, sono costretto (con rammarico, dispiacere, rincrescimento, amarezza e tutte le scuse per il disagio che causerà questo tempo di ritardo) a posticipare, con la più corretta cautela, l’inizio del giro ".

Il calendario del tour nei teatri di Claudio Baglioni subirà uno slittamento delle prime date, mentre il resto del calendario rimarrà inalterato, ha assicurato l'artista, al quale i fan hanno rivolto un augurio di pronta guarigione.