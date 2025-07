Simone Cristicchi choc: "Ho una paralisi facciale". Come sta il cantante

Preoccupazione tra i fan di Simone Cristicchi, che ha annunciato di essere stato colpito da una paralisi facciale e di dover sospendere temporaneamente la propria attività artistica. A causa del problema di salute, è stato annullato il concerto previsto per sabato 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, nell’ambito della rassegna musicale Aostaclassica.

L’annuncio via social

A confermare la notizia è stato lo stesso cantautore romano, attraverso un post pubblicato il 10 luglio sui propri canali social. Dopo che gli organizzatori avevano parlato genericamente di un "improvviso problema di salute", Cristicchi ha fatto chiarezza sulle sue condizioni:

" Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione temporanea che colpisce il nervo facciale e che richiede riposo e attenzione ", ha scritto il musicista, rassicurando i fan ma confermando la necessità di uno stop forzato dagli impegni artistici.

Cos'è la paralisi di Bell

Si tratta di una patologia neurologica che comporta una paralisi improvvisa e temporanea di un lato del volto, causata dall’infiammazione del nervo facciale. Sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di una condizione transitoria, può richiedere settimane o mesi di recupero, a seconda della gravità e della risposta alle terapie.

Tour a rischio?

L’annullamento del concerto di Bard è arrivato a pochi giorni dall’evento, cogliendo di sorpresa il pubblico e gli stessi organizzatori. Al momento non è stato comunicato se anche altre date del tour estivo, pensato per celebrare i vent’anni di carriera dell’artista, subiranno modifiche o cancellazioni. I fan restano in attesa di aggiornamenti, mentre il messaggio di Cristicchi ha già raccolto centinaia di messaggi di solidarietà e auguri di pronta guarigione.

Un momento delicato, ma temporaneo

Simone Cristicchi ha concluso il suo messaggio con parole

di ottimismo e responsabilità, ribadendo la volontà di tutelare la propria salute per tornare al più presto sul palco. L’auspicio, condiviso da pubblico e colleghi, è che il recupero siae completo.