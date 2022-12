"Straordinarie coincidenze". Il curioso caso dei video di Skoll e Ramazzotti

C'è un caso curioso che agita la musica italiana e che divide gli appassionati. Mentre il protagonista di questa vicenda ci ride su, i suoi sostenitori lasciano trasparire un certo nervosismo. Lui è Federico "Skoll" Goglio, musicista e cantante piuttosto noto sulla scena indipendente, che pochi giorni fa, per scherzare con i suoi sostenitori, ha pubblicato un post che mette in evidenza le similitudini tra il titolo di un suo vecchio brano e uno di recente uscita di Eros Ramazzotti ma, soprattutto, tra i video delle due canzoni.

" Qualche sera fa, davanti a una birra, a me e a Christian Ryder era venuta una mezza voglia di girare un video remake di 'Ultimi romantici' (canzone che ho scritto nel 2016 e della quale Christian ha diretto il video)... Ma niente, guardando le foto che sto ricevendo in questi giorni, pare che qualcun altro ci abbia già pensato ", ha scritto Skoll. C'è ironia nelle parole del cantautore, che mostra alcuni frame del video clip di "Gli ultimi romantici" di Eros Ramazzotti. Una similitudine che è stata fatta notare anche dai fan di Skoll, che hanno condiviso il loro pensiero sotto il video di Ramazzotti e ai quali sono arrivate risposte automatiche da parte del profilo del cantautore romano.



Abbiamo raggiunto telefonicamente Federico Goglio, che ci ha spiegato la vicenda dal suo punto di vista. "Dalla curiosa ‘sovrapposizione’ nei titoli delle due canzoni praticamente si è passati ad una condivisione - altrettanto curiosa - del medesimo soggetto nei video. Tra le coincidenze, anche diversi elementi ricorrenti e uno storyboard ricco di similitudini. Certo, lo sviluppo del video (di Ramazzotti, ndr) è autonomo", ci ha spiegato Goglio, che sembra più divertito che contrariato dal caos mediatico che, inaspettatamente, ha sollevato il suo post. "Straordinarie coincidenze o malcelate ispirazioni?", ha detto Skoll.



"Nessuna polemica, non l’ho nemmeno nominato. Ma il confronto tra i fotogrammi è piuttosto divertente. Ognuno, del resto, ha occhi e testa per farsi un’idea", ha concluso Goglio. I suoi fan non hanno presa in maniera così ironica la vicenda ma sicuramente a Skoll sono arrivate moltissime testimonianze e apprezzamenti negli ultimi giorni, che senz'altro lo gratificano per il lavoro svolto.