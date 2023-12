Dai The Kolors ad Annalisa, fino ai Maneskin: i protagonisti della musica italiana nel 2023

Manca sempre meno alla fine di questo 2023 e, come sempre, è tempo di bilanci. Così, diventa inevitabile anche tirare le somme sul mondo della musica; tra successi, record di ascolti, hit, tormentoni e grandi scoperte, è stato un anno decisamente intenso per il panorama musicale italiano.

Classifiche e record di ascolti

A stilare una classifica con riferimento dal primo gennaio 2023 al 12 dicembre 2023 ci ha pensato EarOne. Ad aggiudicarsi il riconoscimento di brano più ascoltato in radio nel 2023, Italodisco dei The Kolors, il tormentone che ha tenuto compagnia per diversi lunghi mesi agli italiani intenti a godersi il sole d’estate. Ottimi risultati anche per Lazza che domina le classifiche con la sua Cenere, la canzone che fa parte per la maggiore del repertorio personale degli utenti di Spotify, dei brani più aggiunti alle playlist, e di quelli più condivisi su Instagram. Seguono Vetri neri di Ava con Anna e Capo Plaza, diversi brani di Geolier, SferaEbbasta, Guè e Tango di Tananai.

Insomma, ottimi risultati per Geolier che capeggia la classifica degli artisti più condivisi su Instagram in Italia, seguito da Marracash, Tedua, Sfera Ebbasta, Luchè, Shiva, Guè, Lazza, Taylor Swift e Gazzelle. Infine, in testa alla classifica delle canzoni più condivise su Instagram in Italia troviamo Il male che mi fai di Geolier e Sfera Ebbasta, subito dopo: X caso, ancora una volta di Geolier e Sfera Ebbasta, Cenere di Lazza, Crudelia, i nervi di Marracash, Tango di Tananai, Idem di Gazzelle, Un briciolo di allegria di Blanco & Mina, Ti amo di Luchè, Red light di Tedua e Cosa mi manchi a fare di Calcutta.

Certificazioni e incredibili successi

Un anno positivo per Marracash che il 16 gennaio con il suo album Noi, loro, gli altri – già vincitore della Targa Tenco 2022 per la categoria miglior disco in assoluto – ha conquistato il quinto disco di platino. Impossibile non citare il grande successo di Elodie - performer dell'anno per GQ Italia – che con il suo tour nei palazzetti ha registrato il tutto esaurito.

E ancora, grandi soddisfazioni anche per Marco Mengoni che, dopo aver vinto la 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Due Vite, ha rappresentato l’Italia l’11 maggio all’Eurovision Song Contest a Liverpool, classificandosi al quinto posto. Non dimentichiamo nemmeno le band: I Negramaro, per celebrare i 20 anni di carriera, hanno riempito i teatri di pietra di Roma, Siracusa, Galatina, Lecce e Verona con 9 appuntamenti live con il loro N20 tour. E a proposito di band, record per i Maneskin che hanno intrapreso un tour mondiale, il Rush! World Tour che li ha visti esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York, e poi in Sud America nelle più grandi arene e stadi, con debutto in Australia.

I grandi ritorni

Un 2023 segnato anche da grandi ritorni sulla scena musicale italiana, anche a seguito di una lunga pausa forzata a causa della pandemia che ha costretto molti artisti ad allontanarsi per un po' dalle scene. Tra questi, Vasco che ha registrato il tutto esaurito con il suo Vasco Live 2023 che l’ha visto impegnato in 12 date; e ancora, Ligabue, Claudio Baglioni, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti e Laura Pausini, che il 27 ottobre ha pubblicato l’album Anime parallele/Almas paralelas. La stessa Laura che, per festeggiare 30 anni di carriera, ha optato per una maratona live di 24 ore con tre speciali performance a New York, Madrid e Milano, ricevendo anche la nomina di Persona dell'anno 2023 della Latin recording Academy.

Le hit dell’estate 2023

Come anticipato, incetta di record per ItaloDisco che non solo è stato in vetta per settimane nelle classifiche radiofoniche, ma ha anche riscosso un enorme successo nelle piattaforme digitali dove è risultato tra i brani più ascoltati e scaricati dell'estate con oltre 15 milioni di streams totali e oltre 6 milioni di views su YouTube. Regina assoluta anche Annalisa con la canzone Mon amour, certificata doppio platino dopo aver raggiunto il n.1 in radio e nella classifica ufficiale di vendita. L’ex allieva di Amici ha dominato anche grazie al brano Disco paradise insieme a Fedez e agli Articolo 31. Un anno incredibile anche per Tedua, il suo album, La Divina Commedia, è certificato disco di platino, avendo dominato le classifiche FIMI per 12 lunghe settimane.

Le grandi scoperte dei talent

Il 2023 ha visto anche la scoperta di tantissimi talenti provenienti direttamente dal panorama televisivo italiano. A partire da Angelina Mango, la figlia d’arte che ha partecipato ad Amici 2023 conquistando il cuore di tutti e che a breve vedremo sul palco dell’Ariston in gara. Sul fronte X Factor, invece, l’8 dicembre ha trionfato Sarafine (del team di Fedez), nome d'arte della 34enne calabrese Sara Sorrenti che vive a Bruxelles, cantautrice dallo stile musicale personalissimo.

Ottimi risultati anche per i più piccoli. Simone Grande a soli 11 anni, ha vinto la seconda edizione di The Voice Kids, lo show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. D’altra parte, la 14enne Marta Viola ha trionfato guadagnandosi la vittoria della prima edizione di Io Canto Generation, lo show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Insomma, un anno decisamente ricco e pieno di soddisfazione per la musica italiana; adesso non ci resta altro che aspettare per scoprire cosa ci riserverà questo 2024.