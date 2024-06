Deejay, party da "one nation"

Radio Deejay è probabilmente l’unica radio che riesca a trasportare il proprio mondo dentro una sola festa. Si intitola Party Like a Deejay e l’8 e il 9 giugno sarà come sempre una due giorni di musica, concerti, dj set e aree tematiche a Milano nell’area del Parco Sempione. A dare un’occhiata al programma si capisce perché Deejay resta da decenni tra le radio più ascoltate e seguite. Ad esempio, tra le 7 aree tematiche al Parco Sempione c’è l’«Area giochi senza wifi» dove i giochi sono i «giochi da tavolo» che si fanno seduti senza smanettare sul display e questo è molto nello spirito Deejay. Così come il cast di sabato 8 da Angelina Mango (nella foto) a Ghali oppure quello della Dance Nights del 9 giugno con Kungs, Meduza, Rhove eccetera.

E se lo Speakers’ Corner di sabato 8 al Cortile delle Armi al Castello Sforzesco comprende ovviamente Linus, Nicola Savino, Fabio Volo eccetera, il palco Capital Live vedrà sfilare Colapesce Dimartino, Diodato, Jack Savoretti, Joan Thiele, Lucio Corsi, Tiromancino e Vasco Brondi (questi sono concerti gratuiti, il Deejay Party dell’8 è già esaurito mentre i biglietti per la Deejay Night sono su Ticketone.it). In poche parole, Party Like a Deejay non è soltanto un evento secco, una sorta di playlist presentata su di un palco. È proprio la rappresentazione concreta della visione che Deejay mette on air giorno dopo giorno.