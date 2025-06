Deejay è uno stile di vita

Ascolta ora 00:00 00:00

Bisogna ammettere che è difficile trovare così tanti appuntamenti in una sola festa. Anche quest'anno Party Like a Deejay riesce nella missione di comporre un labirinto così largo di iniziative ed esibizioni (sabato 7 e domenica 8 giugno al Parco Sempione e all'Arco della Pace di Milano). Dalla musica dal vivo (con Gabbani, Lucio Corsi, Olly, Tananai, Fedez, Achille Lauro eccetera) fino allo «Speaker's corner» con Linus e Nicola Savino (foto), Il Trio Medusa eccetera l'8 giugno, Radio Deejay compone un puzzle capace di tenere insieme le cose più disparate come Dungeons & Deejay Live con master Francesco Lancia e Casa Deejay, il luogo di ritrovo degli speaker che al mattino e al pomeriggio terranno deejay set originali ed esclusivi. Il tutto mentre le cosiddette «Aree Tematiche» offriranno attività gratuite e senza prenotazione come l'Area Family&Kids, la parete d'arrampicata con personale qualificato e tre laboratori a tema green organizzati da Demetra. Insomma, per il quarto anno consecutivo Eric Galiani per Videomobile ha fatto un gran bel lavoro.

Ma a renderlo possibile è la stessa natura di Radio Deejay che, a differenza di molte altre emittenti, è uno stile di vita. La mappa esistenziale di questa radio comprende uno spicchio di mondo molto più ampio di tante altre perciò i confini di Party Like a Deejay sono così ampi e decisamente senza barriere.