Distruggono gli strumenti alla fine del concerto: bufera sui Maneskin

Conosciuti per i look stravaganti e per i gesti eclatanti finalizzati ad attirare l'attenzione del pubblico, questa volta i Maneskin sono finiti al centro di una furiosa polemica. La ragione è da ricercare nella scelta del gruppo di terminare il tour nel Nord America con la totale distruzione degli strumenti musicali.

Un'azione violenta e plateale che ricorda i vecchi concerti rock del passato, ma che non è affatto piaciuta al popolo del web. Rimproveri e insulti hanno presto riempito le pagine social dei Maneskin, che probabilmente non si aspettavano una risposta simile da parte della rete. Il clamore che volevano c'è stato, ma non in positivo.

La performance a Las Vegas

Il tour americano di Thomas, Victoria, Ethan e Damiano si è chiuso due giorni fa, il 16 dicembre, a Las Vegas (Nevada) sul palco del Virgin Theatre.

Felici del successo ottenuto, i ragazzi hanno voluto chiudere "in bellezza", riproponendo uno dei gesti più noti nei concerti rock, vale a dire la distruzione degli strumenti. Si è trattato, fra l'altro, di una improvvita, dato che l'azione non era stata programmata, come dichiarato dallo stesso gruppo. Postando il video della fine del concerto sulla loro pagina Instagram, i Maneskin hanno infatti dichiarato: " Non era affatto pianificato, e forse è andato un po' troppo oltre... ma ci è piaciuto molto! Caos e distruzione a Las Vegas a parte, il nostro viaggio in Nord America è appena terminato e ne stiamo già sentendo la mancanza. Non potremmo essere più felici del tempo che abbiamo trascorso con voi e dell'amore che ci avete mostrato! ".

Terminata l'esibizione, Thomas, Victoria, Ethan e Damiano hanno distrutto chitarra, basso e batteria. I resti degli strumenti sono rimasti in bella vista sul palco di Las Vegas. Un simile gesto ha entusiasmato il pubblico? Forse qualcuno sì, ma non tutti. Anzi. La reazione sui social non si è fatta attendere.

Bufera sul gruppo

Tanti non hanno gradito il gesto dei Maneskin. Qualcuno ha visto da parte loro un tentativo mal riuscito di emulare celebri figure rock del passato, altri non hanno apprezzato la decisione di sfasciare gli strumenti, oggetti che hanno costi elevati e che non tutti possono permettersi.