Ecco i "Ritratti" del Gusella Trio

Nuovi lavori di gruppi milanesi d'eccellenza, concerti in calendario. Fra le novità di questo periodo, degne di nota, l'album del Luca Gusella Trio. Titolo: «Portraits», a cura della formazione che ha portato la musica di Lucio Dalla nella sede Atm - ricordate? - per salutare la pubblicazione del libro «Milano in tram. Alla scoperta della città». Ma veniamo al lavoro discografico in oggetto.

«Qual è il contenuto? - al telefono fa eco alla domanda il fondatore e leader del gruppo, il vibrafonista- polistrumenista Luca Gusella (gli altri sono Andrea Grossi double bass e Alessandro Rossi drums) - Nel disco ci sono pezzi con arrangiamenti che hanno avuto una maturazione, standard non troppo suonati, rivisti e trasformati, con cambi di metro. Per esempio Time rememberd di Evans e Infant Eyes di Shorter». Ma anche brani originali come «i miei Felix, New Rumba e Amanda». In questa versione proposti in trio, che però si potrebbe considerare quasi «un quartetto - spiega Gusella - perché, oltre al vibrafono uso il MalleKat, stumento elettronico con parecchi suoni, che fanno parte degli ascolti della mia carriera, ovvero il piano Fender, l'organo Hammond e certi effetti come, per dirne uno, il wah-wah». Per quanto riguarda arrangiamenti e formazione, questo disco rappresenta anni e anni del lavoro di questo artista: «Mi piace molto modificare, in diversi modi, visto che suono più strumenti; oltre a quelli del mondo delle percussioni, pianoforte e basso elettrico», per dirne altri due. Insomma, «l'eccleticità, la mia maniera di fare musica». Risultato: un viaggio dal sapore descrittivo, contemporaneo, nel jazz e dintorni. «Quello che si suona oggi, spesso è pieno di ibridazioni, che arrivano dal mondo musicale, in generale», dice. Già succedeva così; basta guardare all'opera di Duke Elligton.

Ma oggi l'arte dell'improvvisazione è «diventata un calendoscopio di influenze», le più differenti, che hanno la loro storia nell'ultimo secolo. Primo concerto in vista del Luca Gusella Trio: il 19 settembre al festival jazz di Rho. E «Portraits» (sulle piattaforme) ascoltare, ne vale la pena.