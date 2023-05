Ed Sheeran assolto dall'accusa di plagio. Vinta la causa a New York

Ed Sheeran è stato assolto dall’accusa di plagio, questo quanto fa sapere la Cnn. Infatti, nei giorni scorsi il cantautore di origine britannica era stato accusato di avere plagiato Let's Get It On, il classico del 1972 di Marvin Gaye, con la sua hit Thinking Out Loud. Stando a quanto deciso dalla giuria di Manhattan (nella giornata di oggi 4 maggio), Ed Sheeran non ha infranto alcuna legge sul copyright e, dunque, non ha copiato melodia e ritmo per realizzare il suo brano.

L’accusa di plagio

A citare l’artista in giudizio era stata la famiglia del cantautore Ed Townsend, co-autore del brano Let's Get It On. Gli eredi di Townsend sostenevano che Ed Sheeran – insieme alla co-autrice di Thinking Out Loud, Amy Wadge - avesse copiato alcuni elementi del brano del ’72; in particolare, il ritmo e la sequenza ascendente di quattro accordi. L’accusa chiedeva cento milioni di dollari all’artista inglese, e la sentenza del tribunale federale di Manhattan avrebbe dovuto stabilire se il cantante fosse costretto o meno al risarcimento dei danni.

La reazione del cantante

“Se dovessi perdere lascerò la musica” aveva detto il trentaduenne durante la prima udienza del processo, sconvolto da quanto stesse accadendo. Poi, il cantautore per esprimere il suo dissenso aveva anche cantato e suonato la chitarra proprio davanti alla giuria di Manhattan. "Traggo molta ispirazione dalle cose della mia vita e della mia famiglia", aveva spiegato Sheeran in aula; inoltre, l’autore ha anche descritto ampiamente la sua intera carriera.

L’assoluzione

Finalmente il cantante può tirare un sospiro di sollievo e ringraziare anche tutti coloro che lo hanno sostenuto; in molti - come ha fatto sapere lo stesso Ed Sheeran - gli sono stati vicino in questo momento difficile per la sua carriera. Anche se non sarebbe la prima volta in cui al cantautore accade un episodio simile: era già successo nel 2017 con la canzone Shape of You; in quel caso, fu accusato di avere copiato un brano del 2015, Oh Why di Sami Chokri e Ross O'Donoghue.

Il nuovo album e la docuserie

Adesso, Ed Sheeran può godersi a pieno l’uscita del suo nuovo album, Subtract. Un progetto nato in un contesto di dolore e che vede il cantautore ritornare alle sue origini. “All’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica” aveva spiegato il cantante. Infatti, il suo nuovo lavoro è nato a seguito della scoperta del tumore della moglie incinta e della morte del suo migliore amico Jamal. Subito dopo, il cantautore si era ritrovato in tribunale per difendere la sua carriera. Nel frattempo, su Disney + è già online la docuserie in cui Ed Sheeran racconta come da “semplice ragazzo balbuziente e senza il physique du rôle” sia diventato una super star.