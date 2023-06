Al concerto una fan si sente male, Mengoni si ferma: "Lo ricorderai per sempre"

Ascolta ora: "Al concerto una fan si sente male, Mengoni si ferma: "Lo ricorderai per sempre""

Dopo Emma Marrone anche Marco Mengoni si è visto costretto a sospendere un suo concerto per il malore di una fan. L'artista si stava esibendo allo stadio Euganeo di Padova, tappa del suo tour estivo negli stadi italiani, quando una donna è svenuta tra il pubblico. Vuoi per l'emozione e la stanchezza, vuoi per il caldo estremo degli ultimi giorni, la malcapitata è finita a terra scatenando il panico sugli spalti. Marco Mengoni stava interagendo con il pubblico tra una canzone e l'altra. Era al centro dello stage affiancato dalle sue coriste, quando - accortosi del trambusto - ha interrotto il discorso che stava facendo ai fan, catturato da quanto stava avvenendo a pochi metri dal palco.

Cosa è successo allo stadio di Padova

A documentare quanto è accaduto a Padova è un filmato girato con un telefonino e già diventato virale sulle piattaforme social Instagram e Tik Tok. Nel video amatoriale, il cantante guarda con attenzione ciò che sta succedendo poco lontano dal palco poi esclama visibilmente preoccupato: " La sicurezza c'è? Tutto a posto?" . L'obiettivo della fotocamera indugia su Marco Mengoni e non si capisce cosa stia realmente succedendo sugli spalti, dove si è verificato il malore, ma l'artista continua a seguire la scena e commenta rivolgendosi direttamente al personale intervenuto per i soccorsi: " Va bene, va bene, abbiamo tempo. Tanto dove volete anda' ".

Il malore e il video social