Fine settimana a Casa Jannacci tra laboratori, mostre e concerti

Un week end alla Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci con ospiti d’eccezione e attività dedicate ad adulti e bambini: dai laboratori di cucina, falegnameria, danza thai e cucito all’inaugurazione dell’Audioteca per il ristoro emotivo, ideata da Franco Mussida. In cartellone anche la mostra fotografica di Guido Harari con i ritratti degli ospiti della struttura eil concerto di Paolo Jannacci con gli artisti della CPM Music Institute e di don Claudio Burgio.

In occasione della Milano Civil Week la struttura di viale Ortles dedicata all’accoglienza temporanea di 550 adulti e nuclei familiari in difficoltà e intitolata al cantautore milanese Enzo Jannacci in via Ortles 69 sarà aperta alla cittadinanza.

Casa Jannacci, cogestita dal Comune, Medihospes e Fondazione Progetto Arca, insieme ad altre sette associazioni, è anche un centro di assistenza polifunzionale con attività dedicate ai milanesi.

Le giornate di venerdì e sabato sono dedicate a laboratori e attività per adulti e bambini, gratuite, allestiti all’interno del centro diurno, il pomeriggio di domenica si aprirà alle 16 con la vernice della mostra fotografica che Guido Harari ha donato alla struttura e che raccoglie gli

sguardi degli ospiti per passare all’inaugurazione dell’Audioteca per il ristoro emotivo, con il suo ideatore Franco Mussida, e la madrina Ornella Vanoni.

Alle 18 il giardino sarà teatro del grande concerto di Paolo Jannacci.