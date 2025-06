Elodie e la foto di nudo integrale: esplode la polemica

Elodie sommersa di critiche e battute al vetriolo dopo l'ultima immagine postata sul suo profilo Istagram. La giovane artista ha pubblicato uno scatto di nudo integrale che la vede come unica protagonista e ciò ha destato grande clamore. A scatenare il caos sarebbero stati gli improperi e le prese in giro di alcuni utenti, stanchi degli scatti hot della cantante e sicuri di trovarsi di fronte a una fotografia ritoccata. In poche ore, dunque, si è originato il pandemonio.

A realizzare lo scatto della polemica è stato il fotografo Attilio Cusani, che fra l'altro ha curato la cover del nuovo album di Elodie, "Mi ami mi odi". Nell'immagine tanto criticata compare la cantante completamente nuda e distesa su alcuni blocchi di legno. Il seno è ovviamente coperto dalle braccia, per rispettare la policy di Istagram. Il post è piaciuto molto, tanto che in poche ore sono stati lasciati più di 300mila like, oltre a moltissimi commenti. Proprio nei commenti, però, sono comparsi i messaggi-polemica. "Bellissima, ma una foto vestita ce la fai a farla? ", si è domandato qualcuno. " L'unico modo per avere visibilità. Povera musica italiana" , ha aggiunto qualcun altro. E, ancora: "Ma questa canta o fa calendari? ", " Se non si spoglia ogni 3 per 2 non ci può stare... anche la Pausini la prende in giro".

L'episodio di cui viene fatta menzione è capitato qualche tempo fa, quando Laura Pausini si presentò sul palco con un grembiule da cucina con stampato un corpo discinto. Una provocazione nei confronti di quelle cantanti che si esibiscono mostrandosi poco vestite.

L'ultimo scatto di Elodie ha dunque generato non solo ammirazione, ma anche tanta ironia mista a critiche. "Che legno è quello sotto? ", ha chiesto qualcuno riferendosi alla superficie su cui è stesa la cantante.

"La nostra Kim kardashian"

"Beh la schiena è modificata si vede".

, ha osservato un altro. Infine, ci sono stati anche quelli che hanno accusato la cantante di aver pubblicato una