L'accordo sul catalogo e il "segreto" delle ceneri. Così la "moglie" di Freddy Mercury è miliardaria

Dopo il precedente accordo firmato con la Sony di un miliardo di stelline, la metà del patrimonio e un altro 25per cento di fortuna arrivata dopo la morte dei genitori del cantante, ora la 73enne Mary Austin, "moglie" della leggenda del rock Freddie Mercury (in realtà i due non si sono mai sposati ma si sono sempre considerati come marito e moglie) riceverà quasi 200 milioni di sterline (oltre 236 milioni di euro) con un altro accordo con la casa discografica sui diritti delle canzoni dei Queen.

Una delle donne più ricche della Gran Bretagna

Dopo questa "iniezione" di liquidità, Mary - la donna che conquistò il cuore di Freddie Mercury e che dal 1991 data della morte dell'icona della musica è beneficiaria della sua immensa fortuna - diventerà una delle donne più ricche della Gran Bretagna. Dalla morte del cantante non ha mai più avuto rapporti con gli altri componenti della band, anche se è una degli amministratori fiduciari di un ente di beneficenza istituito in onore del marito: il Mercury Phoenix Trust.

La loro storia

Mary e Freddie si incontrarono per la prima volta nel 1969, quando lui era ancora un artista dalle grandi speranze e lei, 19enne, una studentessa d’arte che lavorava come commessa da Biba, un negozio di abbigliamento a Kensington. I due si fidanzarono e andarono a vivere insieme. Lui arrivò anche a chiederle di sposarlo – il giorno di Natale del 1973 in un monolocale di Holland Road a Londra – ma la loro storia non sfocerà mai in un matrimonio, anche se la stessa Mary ha definito la loro relazione " un matrimonio, in salute e in malattia ".

In una intervista la donna, estremamente riservata, ha raccontato l'accaduto: " Mi ha detto: 'penso di essere bisessuale', e io gli risposi: 'credo tu sia gay'. Non ci siamo detti altro, ci siamo solo abbracciati ". I due sono rimasti inseparabili per tutta la vita e Mary è stata un importante punto di riferimento per la vita di Freddie Mercury, tanto da essere lei l'affidataria delle sue ceneri che custodisce in un luogo segreto, oltre ad aver ereditato il suo patrimonio.

I sentimenti

Comprendere i motivi di un legame del genere non è semplice, lui era dichiaratamente gay, ma lei gli stava accanto comunque, con una forma d'amore diversa, non più passionale ma comunque devota e sincera. " Tutti i miei amanti mi hanno chiesto perché nessuno può sostituire Mary ", rivelò Mercury " ma per me è semplicemente impossibile. È la mia unica amica, e non ne desidero altre. Per me è come un matrimonio ", le stesse parole pronunciate poi da Mary.

Il mistero delle ceneri

Come accennato Mary è l'unica che conosce il luogo dove si trovano le ceneri del cantante: " Lui non voleva che qualcuno tentasse di profanarlo come è successo ad alcuni altri personaggi famosi -ha spiegato- i fan possono essere ossessivi. Voleva che rimanesse un segreto e tale resterà ". I primi due anni dopo la morte, la donna ha custodito l'urna nella sua camera da letto, in seguito l'ha spostata in un luogo segreto non rivelando a nessuno dove si trova attualmente.

L'eredità

Solo dopo la morte del cantante scoprì di essere la maggiore beneficiaria dei 35 milioni di sterline di eredità. A lei andò la metà del suo patrimonio, il resto venne diviso tra i genitori e la sorella del cantante. " Un peso enorme gestire, soldi e invidie " rivelo, a cui poi si sono aggiunte altre entrate provenienti dalla vendita del catalogo e ora anche dalle royalty.

Cosa fa oggi

Dopo la fine della storia d’amore con Freddie, Mary ha sposato Piers Cameron, dal quale ha avuto due figli.

