Gabbani si inginocchia ancora: l'omaggio a Fiorella Mannoia dopo 7 anni

Nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 per pochi minuti si è tornati all'edizione del 2017. Sul palco dell'Ariston, in occasione della puntata dedicata alla cover e ai duetti, sono saliti Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani dando vita a un'esibizione inedita e per certi versi inaspettata. Eleganti, sorridenti e scatenati: la coppia ha fatto emozionare e ballare la platea sulle note di Che sia benedetta e Occidentali's karma, i due brani che sette anni fa si classificarono rispettivamente in seconda e in prima posizione. Questa sera Gabbani ha voluto replicare il famoso gesto del 2017 quando, nonostante la vittoria, si inginocchiò alla cantante per renderle omaggio.

Il cantautore al termine dell'esecuzione ha di nuovo scelto di inginocchiarsi per celebrare "sua maestà" Fiorella Mannoia. Un gesto che mette in mostra umiltà e riconoscenza nei confronti di una delle icone della musica italiana. In tal modo è come se si fosse chiuso un cerchio dal 2017; in quel periodo circolarono diverse voci su presunti dissidi tra i due (nello specifico da parte della cantante che arrivò al secondo posto) ma l'esibizione con il medley proprio di quelle canzoni ha messo a tacere le supposizioni dell'epoca.

Da una parte Gabbani - ripetendo il gesto - ha messo in mostra ancora una volta il senso di rispetto verso una delle migliori voci che ha fatto la storia del nostro Paese; dall'altra Mannoia - decidendo di duettare sul palco dell'Ariston proprio con il vincitore di Sanremo 2017 - ha dato concreta dimostrazione di quanto fossero prive di fondamento le ricostruzioni dopo il mancato trionfo di sette anni fa.

Nel corso degli anni Gabbani ha rivelato di essere rimasto totalmente sorpreso e spiazzato da una vittoria che non si aspettava. Infatti nel 2017 il successo di Fiorella Mannoia era dato quasi per certo ma Occidentali's karma, diventato un successo nel giro di poche ore, è salito sul primo gradino del podio. Una canzone che, nonostante si faccia gradire per un sound fresco e moderno, non rinuncia a concentrare lo sguardo sulla società odierna: Gabbani, con il ricorso alla profonda leggerezza, è riuscito così a unire divertimento e riflessione.

Un concetto evidentemente colto da Mannoia, che ha scelto di avere al suo fianco propio il cantante di Occidentali's karma. Il nuovo gesto di Gabbani verso Fiorella è stato gradito dagli utenti del mondo dei social, che a stretto giro hanno rilanciato la foto del 2017 per affiancarla a quella di questa sera. I due hanno regalato un momento di gioia e piacere.