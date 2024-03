Gigi D'Alessio e la voce misteriosa: "Lo rivelerò solo..." e i fan so scatenano

Un piccolo mistero ha accompagnato oggi l'uscita del singolo 'Nu Dispietto, del cantautore napoletano Gigi D'alessio. Si tratta della voce femminile che duetta con lui nel brano, ma di cui non ha voluto rivelare il nome. O meglio non lo ha fatto oggi, promettendo che tutto sarà svelato durante i concerti che il cantante terrà a piazza del Plebiscito a Napoli, dal 7 al 16 giugno. Non soltanto quindi in quella data si conoscerà il nome della misteriosa donna, ma sarà proprio con lui sul palco a cantare.

Fan impazziti

Questo "silenzio" ha mandato in visibilio i fan e la rete, curiosi di sapere di chi possa trattarsi, e per questo è nato un "toto ipotesi" che ha tenuto banco per tutta la giornata sui social. C'è chi dice ad esempio che potrebbe essere l'attrice Luisa Ranieri, chi è certo invece che a cantare sia la vincitrice dell'ultimo Sanremo Angelina Mango, e chi ancora non ha dubbi che si tratti di Elodie. Addirittura c'è chi è arrivato ad ipotizzare che a giugno sul palco di Piazza del Plebiscito, accanto a lui potrebbe ricomparire la sua ex compagna, Anna Tatangelo. Anche se questa risulta al momento un'ipotesi molto remota.

La quotazione più alta

Tra tutte queste splendide donne, in molti puntano su Elodie, visto che D'Alessio stesso l'aveva annunciata come una delle ospiti del nuovo album in uscita a maggio, di cui 'Nu Dispietto è appunto il primo singolo. Ma, potere della rete, anche su questo nome ci sono due scuole di pensiero, tra chi pensa che avendola già annunciata come ospite nell'album non possa trattarsi di lei, e chi invece è sicuro che proprio per il fatto di essere già stata annunciata, nessuno penserebbe di dire che è lei.

Intervistato dalle agenzie

La curiosità ha toccato vette altissime tanto che il cantante è stato raggiunto anche dall'agenzia di stampa Adnkronos che ha cercato di scoprire qualcosa in più, ma il "colpo" non è riuscito: " Mi diverte molto - ha detto - vedere il pubblico scatenato su questo mistero…Ho proprio voluto fare 'Nu Dispiettò - scherza - e giocare un pò. E sarà una bella sorpresa dare un volto a questa voce durante i concerti a Piazza del Plebiscito ", conclude ridendo.

Una grande promozione

Nulla togliendo alla bravura di D'Alessio cantante amato e seguitissimo con all'attivo grandissimi successi, ma questa "trovata misteriosa" ha sicuramente giovato alla promozione del disco, tanto che oggi non si parlava altro.

Potere della curiosità, ma anche di un ottimo lavoro di marketing.