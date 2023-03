"Ho duettato con Tananai". La sorpresa della giovane artista di strada

Duetto inatteso per una giovane artista di strada che si è improvvisamente trovata a cantare "Tango" insieme al suo interprete, il cantante Tananai. È successo ieri, domenica 12 marzo, in via del Corso a Roma. Virginia Mingoli, questo il nome dell'artista di strada, si stava esibendo per gli avventori delle vie del centro della Capitale cantando "Tango", uno dei brani più amati di Sanremo 2023, quando è stata notata proprio da Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, interprete del brano.

Udita la sua canzone, infatti, il giovane cantautore milanese si è subito avvicinato e, compresa la situazione, non ha esitato ad affiancarsi a Virginia per cantare insieme a lei. Per la precisione, Tananai ha prima lasciato cantare la ragazza, restando ad ascoltarla insieme agli altri spettatori, e poi le è andato vicino, per accompagnarla con la sua voce.

Tananai spunta dal pubblico

Più che comprensibile la grande emozione della ragazza, che si è trovata a duettare con uno dei suoi idoli. Il video dell'esibizione, postato dal canale TikTok dell'etichetta Capital Records, ha fatto rapidamente il giro dei social, esaltando il popolo del web. Felicissima la giovane cantante Virginia Mingoli, che ha voluto ringraziare Tananai per il dono inatteso. " Non so che dire se non GRAZIE. Mi hai fatto un regalo immenso ", ha scritto la ragazza sui propri canali social.

Tanta emozione anche da parte di coloro che hanno assisito all'esibizione. Più di un centinaio di persone si sono fermate per ascoltare l'esibizione. " Quando sei in giro a Roma e a un tratto a via del Corso ti ritrovi Tanani che canta con una ragazza" , è stato il commento di un passante, riportato da Today.

"Un'emozione grandissima"

Anche Virginia Mingoli ha voluto condividere questa preziosa esperienza con i suoi follower, postando il video sui propri canali social. " Ah, ma quindi è successo davvero ", ha voluto scherzare. Il filmato è stato poi accompagnato da altri suoi commenti rivolti al cantautore, come " Quando Tananai ti ascolta cantare la sua canzone e finisce così " e " Sei speciale, non so come ringraziarti ".