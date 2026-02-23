“Ho pensato fossero tutti morti”. L’incidente choc della troupe Rai

Disavventura a Sanremo per la troupe Rai de La Volta Buona, coinvolta in un grave incidente lungo l'autostrada in direzione della città che, a partire da domani, ospiterà il festival di Sanremo. È stata la giornalista Rosanna Cacio, inviata per La Volta Buona di Rai Due, a raccontare quanto accaduto dopo il grande spavento. Tutto è accaduto ieri mattina, quando il van della Rai era in viaggio in direzione di Sanremo per iniziare a lavorare al Festival. Mentre l’auto con a bordo Cacio, un film maker e due autori, stava attraversando una delle gallerie dell’autostrada si è verificato lo schianto che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze.

“Il nostro autista andava un po' veloce, gli abbiamo anche detto di andare un po' più piano. In piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato. Le foto parlano chiaro”, ha spiegato la giornalista a il Tirreno, spiegando nei dettagli la dinamica dell’accaduto. “Ho chiamato i soccorsi. Sono rimasta sorpresa di come i vigili del fuoco e la polizia ci abbiano assistito subito. Non ci rendiamo conto, fin quando non ci troviamo coinvolti in incidenti come quello che è capitato a noi, di quanto sia importante il pronto intervento”, ha proseguito. Nella vettura colpita dal van con a bordo la troupe Rai viaggiava la band pisana degli Animeniacs, che doveva esibirsi in uno dei party cittadini di ieri. Purtroppo, ha sottolineato la giornalista, “i ragazzi della band erano rimasti intrappolati dentro la loro auto. Tre ragazzi sono riusciti a uscire dai finestrini posteriori, mentre una ragazza è rimasta incastrata dentro, liberata dai vigili del fuoco e consegnata al personale del 118 per le cure”.

Loro, ha continuato nel racconto Cacio, “ci hanno subito detto che stavano andando a Sanremo per suonare. Erano disperati perché temevano di non riuscire ad esibirsi. Gli ho detto ‘Ragazzi, siete vivi, questo è l’importante’. Perché, lo confesso, quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti, la situazione era davvero agghiacciante”. Il Tirreno ha raccolto la testimonianza anche della band: “Stavamo procedendo tranquilli, poi un’auto è arrivata a grande velocità e ci ha urtati. Da lì ricordo solo la macchina che gira su se stessa. È tutto confuso, ma siamo vivi e questo è ciò che conta”.

Daniel Fantini, uno dei membri, si è esibiti comunque con una vertebra fratturata mentre per una delle ragazze, purtroppo, non è stato possibile presentarsi sul palco. “Verrà operata nei prossimi giorni”, ha spiegato Cacio, in conseguenza di una frattura scomposta a una vertebra.