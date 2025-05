"Ho problemi di salute". Cosa succede a Francesco Renga

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è un periodo facile per Francesco Renga che, proprio oggi 31 maggio, avrebbe dovuto dare il via il suo tour estivo partendo dalla tappa zero a Enna. Il cantante, però, ha preso alla sprovvista i suoi tanti fan, annunciando di dover cancellare sia la data di oggi che quella di domani, domenica 1 giugno, che avrebbe dovuto svolgersi a Floridia, in provincia di Siracusa. Il motivo dietro questa scelta è un problema di salute su cui Francesco Renga si è aperto del tutto sul suo account Instagram, attraverso delle storie in cui spiega che "per la prima volta mi trovo costretto ad annullare queste prime due date siciliane", specificando che una cosa del genere non "mi è mai capitato in 40 anni".

Il cantante ha infatti spiegato che fino alla fine ha sperato di poter continuare come se nulla fosse, soprattutto per non deludere i suoi fan che avevano già il biglietto per le tappe siciliani dell'Angelo Venti Live. Tuttavia le sue condizioni di salute non sono migliorare ed è stato il medico a consigliargli di fermarsi e di stare a riposo assoluto. Proprio per rispetto dei fan siciliani che attendevano i concerti in cui si ripercorrono le tappe fondamentali della sua carriera, Francesco Renga ha voluto essere estremamente sincero sulle sue condizioni di salute e sul motivo che lo ha portato a prendere questa difficile decisione. "Finite le prove settimana scorsa mi sono beccato una bronchite," ha spiegato sui social. "Che poi si è trasformata in una laringite virale. Ho aspettato la visita di stamattina perché non volevo assolutamente deludere nessuno. Perché questa cosa mi mortifica. Mi fa impazzire solo l'idea. Purtroppo, però, la situazione non è migliorata. L'otorino ha sconsigliato vivamente ogni sforzo vocale per non compromettere la guarigione e, così, l'intero tour."

Dunque Francesco Renga, alla fine, si è visto costretto ad annullare le prime due tappe del tour nella speranza di rimettersi in sesto per poter preseguire poi con le successivi esibizioni, che lo porteranno in giro per l'Italia, da Vicenza a Oristano, passando per Ladispoli e Roccella Jonica e decine di altre province che sono pronte ad accogliere la sua musica. Francesco Renga ha comunque voluto concludere il suo intervento sui social e le sue "giustificazioni" con delle scuse verso il suo pubblico. "Mi dispiace così tanto," ha scritto. " Sento il peso di questa responsabilità. Chiedo scusa a voi, ai miei musicisti, a tutte le persone che lavorano per questo meraviglioso tour che sta per partire. Ai miei collaboratori." Il lungo sfogo di Francesco Renga si è concluso poi con la promessa, all'indirizzo dei suoi ascoltatori, di rivedersi presto.

Molti sono stati i messaggi di comprensione e di pronta guarigione che gli utenti hanno lasciato sotto l'ultimo post del cantante, augurandogli di liberarsi il più in fretta possibile della laringite che lo ha costretto a fermarsi.