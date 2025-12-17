I Rolling Stones cancellano il tour 2026 (e la data italiana): "Keith Richards non ce la fa"

Niente da fare. Il tour europeo dei Rolling Stones, che avrebbe dovuto tenere impegnata la band inglese per buona parte del 2026, non si terrà. Mick Jagger e compagni hanno dovuto cancellare la tournée, che avrebbe dovuto toccare le più importanti città inglesi ed europee (compresa Roma), a causa delle condizioni di salute di Keith Richards. L'81enne chitarrista della storica rock band si sarebbe rifiutato di sostenere il fitto calendario di date, giudicando troppo impegnativo il tour dal punto di vista fisico a causa dell'età e della malattia, contro la quale combatte da tempo.

Perché è stato annullato il tour dei Rolling Stones

La notizia della cancellazione del tour europeo della band capitanata da Mick Jagger è stata data in anteprima mondiale dal tabloid inglese The Sun: "I Rolling Stones avevano tutti i grandi promoter che gli proponevano un sacco di idee e date per la prossima estate. Ma quando si sono seduti a discutere seriamente del tour, Keith ha detto che non pensava di potersi impegnare così assiduamente e che non era entusiasta di un grande tour negli stadi della durata di oltre quattro mesi ". L'indiscrezione si è trasformata in conferma quando l'entourage dei Rolling Stones ha confermato la notizia prima a New Musical Express e poi alla rivista Variety.

Cancellata la data italiana di maggio

Nella loro lunga tournèe, che doveva essere annunciata a gennaio per la gioia dei fan, la band avrebbe dovuto fare tappa anche in Italia con una data allo Stadio Olimpico di Roma, che doveva essere programmata nel mese di maggio ma che, a questo punto, non si svolgerà, almeno nel 2026. Inutile dire che la delusione dei fan della band è tanta anche perché il tour europeo doveva essere il coronamento di un periodo importante per i Rolling Stones, che stanno per pubblicare il nuovo album, il secondo con il produttore Andrew Watt.

L'età avanzata dei componenti della band - Mick Jagger 82 anni e Ronnie Wood 78 anni - non gioca a favore di un ritorno sul palco del gruppo e Keith Richards, che il prossimo 18 dicembre festeggerà 82 anni, da tempo combatte contro un'che lo ha costretto a cambiare il suo modo di suonare.